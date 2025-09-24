باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ابومحمد الجولانی، رئیسجمهور موقت سوریه و سرکرده شبه نظامیان تحریرالشام در یک نشست گفتگوی که توسط مرکز تحقیقات آمریکایی «مؤسسه خاورمیانه» در نیویورک برگزار شد، نسبت به «خطر وقوع ناآرامیهای جدید در خاورمیانه در صورت عدم دستیابی کشورش و رژیم تروریستی اسرائیل به یک توافق امنیتی» هشدار داد.
الجولانی گفت: «این ما نیستیم که برای اسرائیل مشکل ایجاد میکنیم. ما از اسرائیل میترسیم. خطرات متعددی در ارتباط با این واقعیت وجود دارد که اسرائیل مذاکرات را به تاخیر میاندازد و به نقض حریم هوایی و نفوذ به خاک ما ادامه میدهد.»
او ادامه داد: «اردن تحت فشار است و هرگونه صحبت در مورد تقسیم سوریه به عراق و ترکیه آسیب خواهد رساند. این موضوع همه ما را به نقطه آغازین باز خواهد گرداند. سوریه به تازگی از یک جنگ داخلی یک و نیم دههای خارج شده است.»
در همین راستا تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، اعلام کرد که دمشق و تلآویو در حال نزدیک شدن به توافقی برای «کاهش تنش» هستند. بر اساس این توافق، رژیم تروریستی اسرائیل حملات خود به سوریه را متوقف میکند و سوریه نیز متعهد میشود که هیچ گونه تجهیزات سنگین یا مکانیزمهای نظامی را در نزدیکی مرز رژیم تروریستی اسرائیل مستقر نکند.
باراک در گفتوگو با خبرنگاران در حاشیه نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که این توافق، اولین گام به سوی یک توافق امنیتی جامعتر است که دو طرف در حال مذاکره بر سر آن هستند.
منبع: النشره