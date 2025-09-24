باشگاه خبرنگاران جوان - در شیراز، شهری که همواره با نام شعر و اندیشه شناخته می‌شود، این‌بار پرده نقره‌ای فیلم کوتاه روایتگر صحنه‌ای تازه خواهد شد و تنها چند روز پس از برگزاری انتخابات انجمن فیلم کوتاه شیراز، اعضای تازه‌منتخب شده هیأت‌مدیره این انجمن در دیداری صمیمانه با مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، به بحث و گفت‌و‌گو پرداختند؛ نشستی که رنگ و بوی آغاز فصلی نو در سینمای کوتاه استان را به خود گرفت.

در این نشست که با حضور چهره‌های شناخته‌شده عرصه فیلم کوتاه همچون: محسن مقدم، رضا شریفی، امید شریفی، محمدرضا زرمهر و فرزاد قبادی‌نژاد برگزار شد، فضایی شکل گرفت که بسیاری از ناظران فرهنگی آن را نشانه‌ای از همگرایی دوباره سینماگران و نهاد‌های متولی فرهنگ دانستند.

پرهیز از حاشیه‌سازی و تمرکز بر همگرایی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به اهمیت «فصل سینما» در کشور و استان، انتخابات انجمن فیلم کوتاه را «جریانی مثبت و امیدبخش» توصیف کرد.

مهدی رنجبر تأکید کرد: همه انجمن‌ها در استان مورد اعتماد اداره کل و جامعه هنرمندان هستند و انتظار داریم همان‌گونه که انجمن فیلم کوتاه تاکنون پویا و منسجم فعالیت داشته است، از این پس نیز با جدیت ادامه دهد. پرهیز از حاشیه‌سازی و تمرکز بر همگرایی، راهی است که می‌تواند فضای سینمای فارس را به سمت شکوفایی بیشتر هدایت کند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان در ادامه به خبر مهمی اشاره کرد که شور و هیجان را در میان حاضران برانگیخت؛ برگزاری بخش بین‌المللی فیلم فجر در شیراز و توضیح داد: با حمایت استانداری فارس و همراهی نهاد‌های فرهنگی، در حال پیگیری هستیم تا بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر را به شیراز بیاوریم. استاندار قول مساعد داده و اعتبارات لازم نیز در حال تخصیص است.

جشنواره فیلم کوتاه شیراز؛ رویایی در دسترس

در بخش دیگری از این نشست، برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره فیلم کوتاه در بازده زمانی فروردین سال آینده؛ محور اصلی گفت‌و‌گو‌ها بود و رنجبر، گفت: بر پایه توافق اولیه، این جشنواره در دو بخش رقابتی و غیررقابتی طراحی خواهد شد. همچنین قرار است تمامی نهادها، انجمن‌ها، مؤسسات سینمایی و گروه‌های فعال استان به همکاری دعوت شوند تا این رویداد به جشن سینمایی باشکوه و مردمی تبدیل گردد.

فیلمسازان حاضر در جلسه معتقد بودند که اگر این جشنواره به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند جایگاه شیراز را به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید و اکران فیلم در کشور و حتی منطقه تثبیت کند.

ورود فیلمسازان جوان به میدان‌های بین‌المللی

به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، اهمیت این دیدار فراتر از یک نشست ساده میان او و انجمن‌های تخصصی است. در شرایطی که صنعت فیلم کوتاه جهان با سرعتی حیرت‌انگیز در حال رشد است، همگرایی ساختاری در استان فارس می‌تواند بستری برای ورود فیلمسازان جوان به میدان‌های بین‌المللی فراهم کند.

رنجبر ادامه داد: چشم‌اندازی که در این دیدار ترسیم شد، نه تنها احیای ظرفیت‌های بومی سینما را نوید می‌دهد، بلکه می‌تواند پلی برای ارتباط با جشنواره‌های معتبر جهانی و معرفی استعداد‌های ایرانی به سینمای جهان باشد.

او دیدار نخست خود با هیأت‌مدیره منتخب انجمن فیلم کوتاه را «آغاز یک حرکت تازه» در مسیر سینمای استان دانست. حرکتی که اگر با جدیت پیگیری شود، می‌تواند شیراز را علاوه بر جایگاه «شعر و ادب» به سمت «شهر سینما و تصویر» نیز برساند؛ شهری که نه فقط در قاب ملی، بلکه در قاب جهانی مثل همیشه خواهد درخشید.

منبع: فرهنگ و ارشاد فارس