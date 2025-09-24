موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران با گذشت بیش از سه ماه تعطیلی، از امروز (چهارشنبه دوم مهرماه) بازگشایی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران با گذشت بیش از سه ماه تعطیلی، از امروز (چهارشنبه دوم مهرماه) ‌ بازگشایی می‌شود.

زمان بازدید از این موزه در نیمه دوم سال از روزهای یکشنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ تا ۱۷ و در روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۹ تا ۱۸ است. آخرین زمان تهیه بلیت، ۴۵ دقیقه قبل از پایان زمان بازدید است.

موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران در خیابان سی‌تیر واقع شده است.

بازگشایی موزه‌ها و کاخ‌ها و محوطه‌های تاریخی، که از ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴ با آغاز جنگ ۱۲ روزه و با هدف محافظت از آثار و بناهای تاریخی تعطیل شده بودند، پس از ابلاغ اداره کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در پی اعتراض‌هایی از سوی تورگردانان و گردشگران نسبت به طولانی شدن این تعطیلی‌ها، صورت گرفته است.

