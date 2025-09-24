باشگاه خبرنگاران جوان ـ سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان با صدور بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان و همراهانش، این مناسبت را فرصتی برای تجدید عهد وفاداری به مسیر مقاومت و آرمان‌های شهدا دانست.

در بیانیه سفارت ایران در بیروت آمده است: روز‌ها در آستانه سالروز شهادت شهید «سید حسن نصرالله»، سید هاشم صفی الدین و دیگر یاران باوفایشان، با حسرت و دلتنگی می‌گذرند. گویی خودِ زمان نیز بر دل‌های عاشقان سید سنگینی می‌کند؛ آن فرمانده استثنایی که جهانیان را به خود مشغول ساخت و دل‌های میلیون‌ها مسلمان و آزاداندیش را در اقصی نقاط جهان اسیر خود کرد. او به نمادی برای آزادی و سازنده پیروزی‌های الهی بدل شد که غرور سران دشمن را به خاک کشاند.

سفارت ایران تاکید کرد: بی‌تردید ملت شریف لبنان، ایران و تمامی منطقه در سالگرد شهید سید حسن نصرالله حضور خواهند یافت و آن را ایستگاهی برای تجدید عهد وفاداری به راه او و پایبندی به رویکرد مقاومت قرار خواهند داد، تا بار دیگر عزم و توان خویش را برای آفریدن پیروزی‌های تازه برانگیزند.