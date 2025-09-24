باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان حفظ نباتات کشور با انتشار اطلاعیه‌ ای همه تولیدکنندگان و واردکنندگان آفت‌کش‌های کشاورزی را ملزم به رعایت استاندارد اجباری برای ۳۰ قلم آفت‌کش تعیین‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران کرد.

در این اطلاعیه تاکید شده است که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

بر اساس این اطلاعیه، همه شرکت‌های فعال در زمینه تولید آفت‌کش‌های کشاورزی موظفند برای محصولات مشمول، پروانه کاربرد نشان استاندارد دریافت کنند. همچنین، شرکت‌های واردکننده آفت‌کش‌های آماده‌مصرف نیز ملزم به رعایت کامل ضوابط مربوطه در اقلام تعیین‌شده هستند.

این تصمیم که پس از نشستی با حضور نمایندگان تشکل‌های مرتبط و معاونت توسعه بازرگانی اتخاذ شده است، در راستای شفاف‌سازی سهمیه‌بندی ثبت درخواست آفت‌کش‌ها و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی انجام می‌شود.

سازمان حفظ نباتات کشور هشدار داد: در صورت عرضه محصولات بدون پروانه معتبر استاندارد، با واحدهای متخلف بر اساس ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.