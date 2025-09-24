باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علیآبادی در دیدار با شاهین مصطفییف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان با اشاره به سابقه طولانی روابط دو ملت ادامه داد: ایران و جمهوری آذربایجان دارای تاریخچه مشترک فرهنگی و اجتماعی هستند و این زمینه میتواند بستری برای گسترش همکاریها در حوزههای مختلف باشد.
وی افزود: احساس برادری میان ملتهای ایران و جمهوری آذربایجان پشتوانه ارزشمندی برای پیشبرد طرحهای مشترک است.
علی آبادی گفت: ایران توانمندیهای بالایی در حوزه نیروگاهی و اجرای خطوط انتقال دارد. ما هر هفته شاهد افتتاح نیروگاههای جدید در کشور هستیم و آمادگی داریم تا این ظرفیتها را در اختیار همسایگان قرار دهیم.
وی اضافهکرد: پیشنهاد ما تشکیل همکاریهای سهجانبه با روسیه و جمهوری آذربایجان است که میتواند برای هر سه کشور سودمند باشد.
مانعی برای گسترش روابط دو کشور وجود ندارد
معاون نخستوزیر جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار با تاکید بر جدیت کشورش برای گسترش همکاریها گفت: ما با هیاتی بزرگ به ایران سفر کردهایم که نشاندهنده عزم جدی جمهوری آذربایجان در تقویت روابط با ایران است.
همسایههای بسیاری داریم، اما یکی از بیشترین همکاریها را با ایران شکل دادهایم.
مصطفییف ادامهداد: با توجه به پتانسیلهای موجود، مطمئن هستیم پروژههای مشترک با موفقیت به سرانجام خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: ایران هم از نظر فنی و هم از نظر سیاسی در زمینه خطوط انتقال برق توانمند است و هیچ مانعی برای همکاری در این حوزه وجود ندارد.
منبع: وزارت نیرو