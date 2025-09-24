باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین نشست کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ریاست سید محمد اتابک وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت کشورمان و آندری اسلپنف وزیر تجارت این اتحادیه در مسکو آغاز به کار کرد.

این موافقت‌نامه پس از تصویب در مجالس کشورهای طرف قرارداد از ۲۵ اردیبهشت امسال اجرایی شده است که به دنبال آن تعرفه‌های گمرکی برای ۸۷ درصد کالاها در مبادلات تجاری طرفین صفر شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنانی در آغاز این نشست که با حضور برخی مقامات اقتصادی ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برگزار شد، گفت: اجرایی شدن این موافقت‌نامه زمینه‌ساز همکاری همه‌جانبه میان تهران و اعضای این اتحادیه است، به ویژه آنکه به صورت همزمان جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر به این اتحادیه پیوسته است.

اتابک اظهار داشت: بر اساس آمار گمرکی در سه ماه اخیر شاهد رشد خوب و بیش از ۳۰ درصدی در حجم تجارت فی مابین بوده ایم و می‌توانیم به عملکرد مناسب موافقت‌نامه در افزایش مبادلات تجاری امید داشته باشیم.

وزیر صمت خاطرنشان کرد: استقبال بخش‌های خصوصی دو کشور از اجرای این موافقت‌نامه بسیار چشمگیر بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امیدوارم در این جلسه بتوانیم با دریافت گزارش‌ها مربوط به کارگروه‌ها، چارچوب اجرای این موافقت‌نامه را محکم‌تر بنا کنیم و برای دستیابی به اهداف در توسعه همکاری‌های اقتصادی، گام‌های موثری را برداریم.

آندری اسلپنف وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز در سخنانی در این نشست گفت که این اتحادیه در توسعه همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران چشم‌اندازی فراتر از موافقت‌نامه تجارت آزاد را در دستور کار دارد و آماده گسترش همکاری‌ها در بخش‌های مختلف است.

اتابک همچنین گفت:‌ دبیرخانه اجرای موافقت‌نامه در طرف ایرانی در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده است و به صورت ویژه این موافقت‌ـنامه را پیگیری می‌کند.

گفتنی است که اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت روز سه‌شنبه به منظور برگزاری نخستین کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به مسکو سفر کرده است. وی در نخستین روز سفر خود به مسکو با الکسی اورچوک معاون نخست‌وزیر و ماکسیم رشتنیکوف وزیر توسعه اقتصادی روسیه به صورت جداگانه ملاقات و گفت‌وگو کرد.

منبع: ایرنا