رئیس کل بانک مرکزی گفت: ما طبق قانون مکلف هستیم که امسال ۲۵۰ همت به ازدواج و فرزندآوری تسهیلات بدهیم؛ عملکردی هم که تا الان داشتیم از لحاظ زمانی از آن چیزی که در قانون بودجه آمده کمتر نیست قطعاً تا پایان سال ما ۲۵۰ همت را می‌دهیم.

او گفت: بانک مرکزی بار‌ها ابلاغ کرده که بانک‌ها در مورد وام ازدواج و وام‌های خرد بیش از یک ضامن نباید بگیرند البته ضامن معتبر بانک‌هایی که متخلف بودند اگر به ما گزارش بدهند ما با آنها برخورد می‌کنیم و با متخلفان برخورد کردیم، اما ما معمولا برخورد‌ها را اعلام نمی‌کنیم.

بانک مرکزی دستورالعمل نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را تصویب کرد
تصویب دو دستورالعمل جدید برای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه
رئیس بانک مرکزی:
مازاد تراز تجاری به ۲۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافت
فرزین: اقتصاد در حال بازیابی مجدد است
تدوین بسته تامین مالی به منظور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
Iran (Islamic Republic of)
اعتراض به صدا و سیما
۱۹:۰۸ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
برنامه میزگرد و گفتگوی ویژه صدا و سیما چرا رئیس بانک مرکزی را پاسخگو نمی کند؟ بیاید پاسخگوی نرخ ارز و طلا باشد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
آقای فرزین،ما خیلی وقته که دیگه هیچ توقعی از شما و امثال شما نداریم،خیییلی وقته ازتون ناامید شدیم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
موسسه اعتبارسنجی ایرانیان صلاحیت و توانایی اعتبارسنجی ندارد لطفا این موسسه را حذف کنید
بروزرسانی رتبه اعتباری را روزانه کنید
با اعصاب و روان مردم بازی نکنید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
من همین امروزشعبه رفاه کمالشهربرای وام ازدواج رفته بودم همسرم حقوق بگیرهمون شعبه ست بازنشسته ست حقوق ۲۱میلیون چک هم داریم بدون عیب وایراد.کسرازحقوق وکسراقساط هم بردیم ولی رئیس بانک میگه حتمابایدیک صامن دیگرباشدتاوام ازدواج رابطه‌ام مردم ازکجاضامن دوم بیاورندخیلی اذیت میکنن لطفاپیگیری کنیدسپاس
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
خخخ
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
به ما میگن دو سال بعد نوبت شما میشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
وقتی برای وام فرزندآوری و یا ازدواج به بانکها مراجعه میکنید، چنان رفتار زشت و زننده ای میکنند که آدم پشیمان میشود.
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تورم،مالیات فقرا به اغنیا
۱۳:۴۴ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
مث دفعات پیش
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
چه وام ازدواجی؟ ۴ماه از درخواست مون گذشته، هنوز یه قرون هم بهمون ندادی، طلا شده ده میلیون?
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
دروغگوی بی وجدان سپردین دست فرابانک‌ ملت، اون هم بعد از کلی اذیت کردن برای ۴۴ میلیون وام فرزندآوری آخرش بی دلیل درخواست رو رد کرد. دو بار هم از سایت خود بانک مرکزی که شما انسان ناشریف رئیسش باشی شکایت ثبت کردم پیچوندین. فتح اللهی از سقز
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
آره انگار ازجیب پدرشون میخان ببخشن
