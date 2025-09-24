باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمدرصا فرزین رئیس بانک مرکزی گفت: ما طبق قانون مکلف هستیم که امسال ۲۵۰ همت به ازدواج و فرزندآوری تسهیلات بدهیم؛ عملکردی هم که تا الان داشتیم از لحاظ زمانی از آن چیزی که در قانون بودجه آمده کمتر نیست قطعاً تا پایان سال ما ۲۵۰ همت را میدهیم.
او گفت: بانک مرکزی بارها ابلاغ کرده که بانکها در مورد وام ازدواج و وامهای خرد بیش از یک ضامن نباید بگیرند البته ضامن معتبر بانکهایی که متخلف بودند اگر به ما گزارش بدهند ما با آنها برخورد میکنیم و با متخلفان برخورد کردیم، اما ما معمولا برخوردها را اعلام نمیکنیم.