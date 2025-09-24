باشگاه خبرنگاران جوان - سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، در این آیین با تأکید بر ضرورت حفظ اصالت ورزش زورخانهای، این رشته را بخشی ماندگار از فرهنگ ایرانی ـ اسلامی دانست و لزوم جهانیسازی آن را مطرح کرد.
او با اشاره به پایبندی این رشته به هویت تاریخی خود، افزود که ورزش زورخانهای در طول تاریخ اصالتش را حفظ کرده و همچنان حامل فرهنگ ایرانی ـ اسلامی است. برای گسترش این فرهنگ و بهرهگیری از تأثیرگذاری فرهنگی آن، مشارکت مردم و نخبگان ضروری ارزیابی میشود.
حسینی جهانی شدن این ورزش را نیازمند مطالعات تخصصی دانست و تأکید کرد که برای جذب مخاطبان بینالمللی باید شکل ارائه و آداب این ورزش بهگونهای باشد که ضمن حفظ هویت ملی و دینی، برای فرهنگهای مختلف نیز جاذبه داشته باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر توصیف شیراز بهعنوان «سومین حرم اهلبیت (ع)»، بیان کرد: در مسیر شکلگیری تمدن نوین اسلامی، شیراز یکی از ستونهای اصلی به شمار میرود و حذف آن از این مسیر قابل تصور نیست.
او همچنین آمادگی کامل مدیریت شهری برای حمایت از توسعه ورزش زورخانهای را اعلام و تأکید کرد: شورای اسلامی شهر و شهرداری آماده تأمین زیرساختها، تسهیلگری و تجهیزات هستند و نقش اصلی را مردم ایفا میکنند.
خدمت ماندگار برای مردم نجیب شیراز، هدف مدیریت شهری
محمدحسن اسدی، شهردار کلانشهر شیراز، هم با تأکید بر رویکرد اجتماعی، فرهنگی و خدماتی مدیریت شهری بیان داشت: خدمت بیوقفه به مردم در صدر اولویتها قرار دارد.
او از اجرای پروژههای عمرانی بزرگ در جنوب شیراز خبر داد و افزود: این پروژهها دگرگونی چشمگیری در مناطق کمتر برخوردار ایجاد کرده و تردد را تسهیل کرده است.
اسدی کلنگ احداث بزرگترین ورزشگاه زورخانهای شیراز را نقطه عطفی در توسعه گردشگری ورزشی و فرهنگی دانست و بر حمایت شورا و شهرداری از تجهیز زورخانهها، ساختوسازهای ورزشی، اجرای برنامههای محلات، برگزاری همایشهای پیادهروی و پشتیبانی از تیمهای ورزشی برای ارتقای نشاط اجتماعی و سلامت عمومی تأکید کرد.
سکاندار ارشد مدیریت شهری شیراز، را قطب فرهنگی، پزشکی و گردشگری معرفی کرد و هدفگذاری کرده است تا این کلانشهر به قطب و پایتخت ورزشی ایران تبدیل شود.
شهردار شهر کهن ایران، شعار «خدمت ماندگار برای شیراز، برای ایران» را تعهد مدیریت شهری دانست و تصریح کرد: این رویکرد در تمامی حوزهها از عمرانی و ترافیکی تا فرهنگی و ورزشی عملیاتی خواهد شد.
شیراز پیشگام توسعه زیرساختهای ورزش زورخانهای کشور
محمدعلی چوبینی، معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز، نیز اعلام کرد: مدیریت شهری با رویکردی ویژه به توسعه زیرساختهای ورزشی، پروژههای متعددی را در حوزه ورزش زورخانهای به اجرا گذاشته است.
او از احداث و کلنگزنی چندین زورخانه جدید در شیراز خبر داد و افزود: بزرگترین زورخانه سرپوشیده کشور در این شهر کلید خورده است.
به گفته چوبینی، مصوبهای با ارزش سه میلیارد تومان برای تجهیز زورخانههای شیراز از سوی شورای اسلامی شهر تصویب شده که با حمایت مستقیم شورا و شهردار و در قالب لایحهای رسمی به اجرا درآمده است.
معاون شهردار شیراز این کلانشهر را کانون رویدادهای ورزشی ملی دانست که رکورد پیادهروی خانوادگی در کشور را به نام خود ثبت کرده و در میزبانی مسابقات ملی و بینالمللی نقش محوری ایفا کرده است.
او تأکید کرد: در اکثر رویدادهای بزرگ، شهرداری و شورای اسلامی شهر یکی از ارکان اصلی پشتیبانی و اجرا محسوب میشوند.
ورزش زورخانهای، بخشی از هویت ملی و دینی ایران است
سید حسن حسینی، رئیس هیأت ورزشهای زورخانهای و پهلوانی استان فارس، هم با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی این رشته، آن را فراتر از یک ورزش، نمادی از هویت ملی و دینی دانست.
او یادآور شد: به فرموده مقام معظم رهبری، این ورزش بخشی از هویت فرهنگی ملت ایران است و حفظ آن وظیفهای فرهنگی محسوب میشود.
رئیس هیأت ورزشهای زورخانهای و پهلوانی فارس با بیان اینکه ورزش زورخانهای تنها ورزشی است که از ایران در فهرست میراث معنوی یونسکو ثبت شده، گفت این رشته در سال ۱۳۸۹ بهعنوان میراث معنوی بشریت به ثبت رسیده و نقشی تمدنساز در ارتقای فرهنگ جهانی ایفا کرده است.
حسینی پیوند عمیق این ورزش با اخلاق، معنویت و جوانمردی را یکی از شاخصههای اصلی آن برشمرد و با ذکر مثال غلامرضا فرخی، قهرمان جهان، که همواره مسابقات خود را با طلب رخصت از بارگاه امیرالمؤمنین (ع) آغاز میکرد، تأکید کرد این ورزش مکتبی اخلاقی و معنوی است.
رئیس هیأت ورزشهای زورخانهای و پهلوانی فارس، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این رشته را در پیوندی استوار با ارزشهایی، چون ایثار و مقاومت دانست و یادآور شد که بسیاری از جانبازان و ایثارگران کشور از دل این ورزش برخاستهاند.
او از تداوم تلاشهای هیأت استان با همکاری مرشدان، مدیران زورخانهها و پیشکسوتان برای توسعه و اعتلای ورزش زورخانهای خبر داد و حمایت مسئولان شهری و استانی را عاملی مؤثر در تسریع مسیر پیشرفت آن عنوان کرد؛ بنابراین گزارش، در حاشیه این مراسم از غلامرضا فرخی، قهرمان ملی، تقدیر شد.
گفتنی است، این آیین تجلیل، نمونهای روشن از همافزایی میان مدیریت شهری، نهادهای ورزشی و مردم بود که با حفظ اصالتها، مسیر ارتقای ورزش زورخانهای به تراز ملی و جهانی را هموار میسازد و نقش شیراز را بهعنوان پایگاه مهم این میراث معنوی در ایران تثبیت میکند.
