باشگاه خبرنگاران جوان ـ الیاس حضرتی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ هیات دولت با بیان اینکه خبر منتشر شده در برخی رسانه‌ها درمورد درخواست ویزای آمریکا برای برخی از اعضای خانواده و نزدیکان رئیس جمهور کذب و ساختگی است، گفت: سیاست پزشکیان در تمام سفر‌های داخلی و خارجی کاهش تعداد نفرات تیم همراه بوده و هست.

وی افزود: حتی بسیاری از سفر‌های استانی رئیس جمهور نیز به صورت غافلگیرانه و با همراهی معاون اجرایی صورت می‌گیرد، برخلاف ادوار گذشته که ۲۰۰ تا ۴۰۰ نفر همراه رئیس جمهور بودند، پزشکیان به کمترین نفرات و کمترین مدت حضور معتقدند.

منبع: ایرنا