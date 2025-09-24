حضرتی با تکذیب درخواست ویزای آمریکا برای برخی از اعضای خانواده و نزدیکان رئیس جمهور، گفت: سیاست آقای پزشکیان در تمام سفر‌های داخلی و خارجی کاهش تعداد نفرات تیم همراه است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ الیاس حضرتی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ هیات دولت با بیان اینکه خبر منتشر شده در برخی رسانه‌ها درمورد درخواست ویزای آمریکا برای برخی از اعضای خانواده و نزدیکان رئیس جمهور کذب و ساختگی است، گفت: سیاست پزشکیان در تمام سفر‌های داخلی و خارجی کاهش تعداد نفرات تیم همراه بوده و هست.

وی افزود: حتی بسیاری از سفر‌های استانی رئیس جمهور نیز به صورت غافلگیرانه و با همراهی معاون اجرایی صورت می‌گیرد، برخلاف ادوار گذشته که ۲۰۰ تا ۴۰۰ نفر همراه رئیس جمهور بودند، پزشکیان به کمترین نفرات و کمترین مدت حضور معتقدند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: آمریکا ، رئیس جمهور ، ایران
خبرهای مرتبط
علی‌آبادی: ایران آماده گسترش همکاری‌ها با جمهوری آذربایجان است
اتهام‌زنی‌های رئیس جمهور آمریکا نمی‌تواند واقعیت را پنهان کند
 دفاع جانانه علم صالح از سخنان مقام معظم رهبری در مقابل خط تسلیم‌طلبانه آمریکا در بی‌بی‌سی! + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جنگنده‌های روسی در حال آمدن به ایران هستند/ هر عاقلی می‌گوید بودن در NPT یعنی خسارت
اعتراض شدید بقایی نسبت به اعمال محدودیت برای دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲ مهر
رئیس جمهور وارد نیویورک شد
اعلام آمادگی ایران برای تقویت روابط دوجانبه با هلند
قالیباف: حماس در ۷ اکتبر اشتباه نکرد/ ایران و حزب‌الله لبنان در جریان عملیات طوفان‌الاقصی نبودند
دیدار وزرای خارجه ایران و استرالیا در نیویورک
عراقچی با وزیر خارجه نروژ دیدار کرد
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ راه‌حل در قوی شدن است
تعیین اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون ایرانیان خارج از کشور در مجلس
آخرین اخبار
بیانات رهبر معظم انقلاب، راهبرد دولت است
بیانیه سفارت ایران در لبنان به مناسبت سالروز شهادت سیدحسن نصرالله
بازدید لاریجانی از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
تسلیم استوارنامه سفیر جدید ایران در کوبا به رئیس جمهور این کشور
قالیباف: حماس در ۷ اکتبر اشتباه نکرد/ ایران و حزب‌الله لبنان در جریان عملیات طوفان‌الاقصی نبودند
تعیین اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون ایرانیان خارج از کشور در مجلس
دریادار سیاری: اقتدار نیرو‌های مسلح باید با تمام توان حفظ شود
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ راه‌حل در قوی شدن است
جنگنده‌های روسی در حال آمدن به ایران هستند/ هر عاقلی می‌گوید بودن در NPT یعنی خسارت
دیدار وزرای خارجه ایران و استرالیا در نیویورک
اعلام آمادگی ایران برای تقویت روابط دوجانبه با هلند
اعتراض شدید بقایی نسبت به اعمال محدودیت برای دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک
عراقچی با وزیر خارجه نروژ دیدار کرد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲ مهر
رئیس جمهور وارد نیویورک شد
سخنگوی سپاه: نیروهای مسلح یک ساعت پس از تهاجم دشمن آماده اجرای عملیات بودند
امضای موافقتنامه همکاری‌های آموزشی میان ایران و مجارستان
دیدار مجدد عراقچی و گروسی در نیویورک
سردار نائینی: اگر قدرت موشکی امروز را در جنگ تحمیلی داشتیم، آن جنگ ۸ سال طول نمی‌کشید
وزیر دفاع: دولت حامی قهرمانان است
دیدار وزرای خارجه ایران و قطر
اتهام‌زنی‌های رئیس جمهور آمریکا نمی‌تواند واقعیت را پنهان کند
دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه اسپانیا
شباهت‌ دفاع مقدس ۸ ساله با دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم
رهبر انقلاب: مذاکره با دولت آمریکا هیچ سودی ندارد/ بمب هسته‌ای نداریم و نخواهیم داشت
عراقچی با وزیر امور خارجه قبرس دیدار کرد
دیدار وزرای خارجه تروئیکای اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عراقچی
دیدار وزرای خارجه ایران و فنلاند
لاریجانی: دروغ است که ایران مذاکره نمی‌کند
دیدار وزرای خارجه ایران و سوئد