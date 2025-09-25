یک اقتصاددان درمورد تأثیر مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا غلامی، کارشناس اقتصادی درمورد تأثیر اسنپبک بر اقتصاد ایران گفت: موضوع اسنپبک یا فعال شدن ماشه اثر قوی بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت.
در گذشته که برجام امضا نشده بود یک مصداق بینالمللی ایجاد شد و نگرانکننده بود و امکان داشت که بر اقتصاد تأثیرگذار باشد و همین اتفاق هم افتاد. چون وقتی برجام امضا شد آمریکا یک تنه از توافق خارج شد و همه کشورها و شرکتهایی که با ایران مراوده داشتند را تهدید به تحریم کرد. به همین دلیل، تحریمها را به صورت مداوم شدید کرد؛ به طوریکه دامنه تحریمها شدیدتر و تعداد افراد تحریمشده بیشتر شدند و مشمول شاخص ثالث هم شد و تحریمهای ثانویه را هم اضافه کرد و حجم تحریمها افزایش پیدا کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اسنپبک فعال شده و توافق بینالمللی با اعلام برائت برخی از کشورها مثل روسیه و چین و کشورهای همسایه که در لفافه با ایران کار میکنند خیلی روی اقتصاد ایران تأثیرگذار نیست. چون اقتصاد کشور به اقتصاد دنیا وصل نشده بود تا دوباره نگرانی به وجود آید و درواقع، همان حالت قبلی است.
غلامی افزود: با فعال شدن اسنپبک، یک بخش روانی وجود دارد که احتمال دارد این موضوع به بازارها ورود پیدا کند که باید مدیریت شود.