باشگاه خبرنگاران جوان ـ فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ هیأت دولت گفت: مجوز برداشت از حساب برخی شرکت‌های دولتی در حوزه مسئولیت اجتماعی برای کمک به خانواده‌های آسیب دیده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به منظور خرید اسباب و اثاثیه منزل به تصویب رسید.

سخنگوی دولت با اشاره به مصوبات امروز جلسه هیات دولت که با توجه به سفر رئیس‌جمهور به نیویورک به ریاست «محمدرضا عارف» برگزار شد، گفت: آیین‌نامه قانون برنامه هفتم در موضوع چارچوب پاداش پایان سال قابل پرداخت به اعضای هیات مدیره به کمیسیون ارائه شد. همچنین سند یا خط مشی مراقبت سلامت موضوع برنامه هفتم با اصلاحاتی مصوب و سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور که جز در واقع تکالیف برنامه هفتم بود که با اصلاحاتی به تصویب رسید.

وی با اشاره به تصویب استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تصریح کرد: امروز سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور یکی از موضوعاتی بود که چگونه ما می‌توانیم زنجیره ارزش را در کشور به صورت کامل تکمیل کنیم به خصوص با داشتن صنایع معدنی خوبی که در کشور داریم و همچنین صنایع تبدیلی که باید روی این اضافه شود بررسی شد.

مهاجرانی در ادامه از تصویب توسعه خوشه‌های صنعتی خبر داد و تاکید کرد: خرید ناوگان ریلی اعم از لوکوموتیو واگن مسافربری، ترن و ست دیزلی و برقی و همچنین واگذاری طرح احداث راه آهن خاوران تبریز مرند چشم ثریا بود که به طول ۳۲۵ کیلومتر که این هم به تصویب رسید.

سخنگوی دولت با اشاره به تصویب خرید گندم دامیِ موجود در گروه ۴ کالایی، تصریح کرد: تخفیف ۹۰ درصدی تعرفه صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی دارای شرایط خاص بود که به تصویب رسید و همچنین به کارگیری ورود و خروج اصل عواید سرمایه‌گذاری در قالب طلا به صورت شمش استاندارد با هدایت کمیسیون اقتصاد و پیشنهاد وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی، به تصویب رسید.

وی در پایان از اصلاح آیین نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت خبر داد و گفت: مجوز برداشت از حساب برخی شرکت‌های دولتی در حوزه مسئولیت اجتماعی برای جبران خسارتِ آسیب‌دیدگان ۱۲ روز دفاع مقدس به خانوار‌ها در حوزه اسباب و اثاثیه و واحد‌های مسکونی و اداری و تجاری شهر تهران به تصویب رسید.

مهاجرانی با اشاره به تصمیم گیری در خصوص ۱۵ مورد از مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، گفت: صورت‌های مالی مناطق آزاد ارس ماکو در و انزلی و کیش و قشم بعضی‌ها در سال‌های ۱۴۰۱ و بعضی‌ها در سال‌های ۱۴۰۱ و ۲ به تصویب رسید. همچنین موضوع تملک دارایی و سرمایه‌ای منطقه آزاد قشم، تعیین حسابرس مناطق آزاد تجاری نصاب معاملات سازمان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بودجه سال ۱۴۰۴ سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳ تعرفه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی طرح جامع منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو، بازنگری طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام و اصلاح موضوع فعالیت منطقه ویژه لرستان مصوب شد.

سخنگوی دولت افزود: همچنین نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابع و صندوق‌های بازنشستگی و افرادی که به نمایندگی صاحبان سهام در این شرکت‌ها به عنوان عضو هیات مدیره و هیات عامل معرفی می‌شوند جز موضوعات مهمی است که در راستای شایسته گزینی و استفاده از ظرفیت‌های متنوع نیروی انسانی است که به تصویب رسید.

وی در خصوص در راستای اصلاح رویه‌ها و فرایند‌های که در قاچاق سوخت صورت می‌گیرد، اظهار داشت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشنهادی ارایه کرد که در کمیسیون اقتصاد روی آن موضوع کار شد و در نهایت ضرورت بازنگری در تخصیص سهمیه سوخت به عنوان مشوق‌های حمایتی به تصویب رسید که جز مصوبات مهم است.

منبع: ایرنا