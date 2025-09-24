رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: با وجود فشار‌های بین‌المللی، تاسیسات هسته‌ای تخریب شده در حمله متجاوزانه آمریکا، بازسازی خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ «محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در اظهاراتی اعلام کرد که تأسیسات هسته‌ای کشور که در جریان تجاوز وحشیانه ایالات متحده در اول تیرماه نابود شده‌اند، به‌رغم فشار‌های بین‌المللی و تهدید حملات بیشتر اسرائیل، بازسازی خواهند شد.

وی که با شبکه اسکای نیوز گفت‌و‌گو می‌کرد، اظهار کرد: کاملاً طبیعی است که در جریان حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای، آنها آسیب ببینند و زیرساخت‌ها نابود شوند. آنچه مهم است، این است که علم، دانش، فناوری و صنعت، ریشه‌های دیرینه و عمیقی در تاریخ ایران دارند.

ایالات متحده در ۲۲ ژوئن (یکم تیرماه) با استفاده از بمب‌افکن‌های بی -۲ سه سایت هسته‌ای در ایران، شامل تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان را هدف قرار داد. تصاویر ماهواره‌ای از محل این تاسیسات خسارات عمده‌ای را نشان می‌دهد، اما از آنجا که برخی از آنها در اعماق کوه‌ها قرار دارند، تعیین میزان دقیق خسارات بمب‌های آمریکایی دشوار است.

کمی پس از حملات، وزیر امور خارجه ایران اذعان کرد که خسارت جدی و زیادی وارد شده است.

اما محمد اسلامی که معاون رئیس جمهور ایران نیز هست، از حق کشور برای توسعه توانایی هسته‌ای خود دفاع کرد و همان‌طور که جمهوری اسلامی ایران بار‌ها گفته است، تاکید کرد که این کار برای مقاصد صلح‌آمیز است.

درصد غنی‌سازی وقتی بالاست، لزوماً برای سلاح نیست

اسلامی در پاسخ به این سوال که «چرا ایران نیاز به غنی‌سازی اورانیوم تا سطوح نزدیک به درجه تسلیحاتی دارد؟» گفت: درصد غنی‌سازی که در افکار عمومی و رسانه‌ها مطرح می‌شود، توسط سیاستمداران، شیادان و دشمنان ما ارائه و به آن دامن زده می‌شود.

وی ادامه داد: درصد غنی‌سازی وقتی بالاست، لزوماً برای سلاح نیست. ما برای ابزار‌های اندازه‌گیری دقیق و حساس به غنی‌سازی بالاتری نیاز داریم. هیچ‌کس این اقلام را به ما نمی‌فروشد. ما سال‌هاست که تحت تحریم هستیم.

اسلامی تاکید کرد: ما به این محصولات برای سیستم ایمنی راکتورهایمان و برای فرآیند‌های حساس مورد استفاده برای مدیریت راکتورهایمان نیاز داریم.

نیازی به مذاکره با آمریکا نیست

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به اسکای نیوز گفت که تهران پس از جنگ اخیر با آمریکایی‌ها مذاکره نخواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه «نیازی به مذاکره با آنها نیست» خاطر نشان کرد: دولت آمریکا ظلم بزرگی به مردم ایران کرده، از ابتدای انقلاب اسلامی ضربات سنگینی به ایران وارد کرده و اخیراً حملات نظامی علیه کشورمان انجام داده است.

مذاکره با دشمنی مثل آمریکا بیهوده است

اسلامی در ادامه بیان کرد: دشمن، دشمن است حتی اگر خصومتی نشان نداده باشد. این در حالی است که دشمنی آنها همواره زیاد بوده است، مذاکره با چنین دشمنی بیهوده است.

وی افزود: آنها در حالی که مذاکرات غیرمستقیم انجام می‌شد و مذاکرات ما در جریان بود، عملیات نظامی انجام دادند.

دیگر کسی نمی‌تواند به آمریکا اعتماد کند

معاون رئیس‌جمهور ایران یادآورد شد: آنها به میز مذاکره آمدند و سپس آن را رها و فراموش کردند که قولی داده بودند و توافقی کرده بودند. دولت آمریکا پر از وعده‌های عمل نشده است. وعده‌های عمل نشده زیادی دارد و دیگر کسی نمی‌تواند به آنها اعتماد کند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸۸
در انتظار بررسی: ۸
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
اسلامی دوستت داریم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
اقائ اسلامی شما باید تا بحال غنی سازی را به هسته‌ای می رساند اکثر موشکها سرجنگیشان قابل حمل سلاح هسته ای می باشد
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
در پاسخ به دونالد ترامپ بی ادب، رئیس جمهور آمریکا جنایتکار در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
1 - حامیان گروهک تروریستی ضد انقلاب از سال 1357 تاکنون چه کسانی هستند؟ کشورهای اروپایی جنایتکار، آمریکا جنایتکار و مزدورانشان! سازمان های بین المللی هم از سال 1357 تاکنون همه جانبه حامیان گروهک تروریستی ضد انقلاب همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
2 - حامیان گروهک تروریستی منافقین از سال 1359 تاکنون چه کسانی هستند؟ کشورهای اروپایی جنایتکار، آمریکا جنایتکار و مزدورانشان! سازمان های بین المللی هم از سال 1359 تاکنون همه جانبه حامیان گروهک تروریستی منافقین همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
نباید به سخنان مسئولینی که مردم را مایوس می کنند گوش دهید . صحیح هم همین است که باید بازسازی شوند اما با حفظ رعایت مسائل امنیتی
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار از سال 1945 تاکنون قوانین بین‌الملل را رعایت نمی کند.
اروپا جنایتکار از سال 1945 تاکنون قوانین بین‌الملل را رعایت نمی کند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
با پول ملت
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
ساخت تاسیسات جدید و مخفی اونم در اعماق کوه ها منطقی تر از بازسازی تاسیسات روی زمینی و آسیب دیده است،ما میتونیم با پاکستان که بمب اتم داره هم پیمان نظامی ببندیم و هم از اونها کمک بگیریم تا صنایع هسته ای و موشکی خود رو بازسازی کنیم، الان قبل از بازسازی و مهمتر از اون داشتن یک سیستم پدافندی قوی و یکپارچه برای کل کشوره که دشمن نتونه به آسانی تاسیسات رو بمباران کنه
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
اولا تاسیسات را ببرین زیر کوه ها حتی 50/60زیر کوه ها باشد
۶
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
دوما چیشد پس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار و آمریکا جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند. پس عملکرد ایران از سال 2015 تاکنون در توافق هسته ای برجام، مذاکرات وین و... غلط و اشتباه بوده است.

ما بیش از سال 47 سال است که با آمریکا و اروپا و مزدورانشان مبارزه می کنیم و همچنان نیز ادامه دارد

مشکل اصلی آمریکا و هم اروپا با ایران 100 درصد هیچ گونه ارتباطی و ربطی به برنامه صلح آمیز هسته ای ایران، توافق هسته ای برجام و منطقه ندارد و از سال 1392 تاکنون هم نداشته است.
مشکل اصلی آمریکا و هم اروپا با ایران 100 درصد در سال 1332 آغاز شده است، نه در سال 1392

آمریکا اگر همه تحریم ها را لغو کند و باز هم 100 درصد مشکل اصلی با آمریکا ایران حل نخواهد شد و حل نمی شود
مشکل اصلی با دولت ایران نیست و تاکنون هم نبوده است.
مشکل اصلی آمریکا با ملت ایران و در سال 1332 آغاز شده است.

آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از سال 1359 تاکنون هزاران نفرمردم ایران را ترور و قتل عام کردند و هم هزاران جنایت دیگر هم کرده اند پس مشکل اصلی ایران با آمریکا و متحدانش حل وفصل نمی شود.

و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار و آمریکا جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند. پس عملکرد ایران از سال 2015 تاکنون در هسته ای برجام، مذاکرات وین و... غلط و اشتباه بوده است.

آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، گروهک تروریستی ضد انقلاب، گروهک تروریستی منافقین، تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها، صهیونیست ها و سایر گروه های تروریستی برای ما یکی هستند.

ترامپ، گروسی، نتانیاهو، هر سه جنایتکار جنگی و هم تروریسم بین المللی هستند.

آمریکایی‌ها دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
از آمریکایی ها می خواهیم دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
فرانسه جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که فرانسه جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
فرانسه جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.

آمریکا عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار و آمریکا جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند. پس عملکرد ایران از سال 2015 تاکنون در هسته ای برجام، مذاکرات وین و... غلط و اشتباه بوده است.
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ناتو، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی وامارات در حمله تروریستی تهران، اهواز و سایر شهرهای ایران دست داشتند.
قاتل سردار سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد در 13 دی ماه سال 1398 یک حیوان تمام عیار است.
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۳ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
خب اگر بازسازی کردیم و دوباره تخریب کرد تکلیف چیست؟
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
شما هم که سخن خائنان به زبان می آورید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
چرا فرافکنی میکنی اقای ناشناس..خائن اونایی هستن که کاسب تحریم هستن.درست جواب بده.تکلیف چیه اگر دوباره منهدم کرد؟؟راهکار بدید..فرافکنی نکنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۷ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
خب دوباره میسازیم ،اینقد میسازیم که خجالت بکشند و از رو بروند!
Iran (Islamic Republic of)
ایران تنها کشور اسلامی است که از سال 1357 تاکنون با شجاعت در برابر آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار ایستاده است.
۱۴:۲۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
ایران تنها کشور اسلامی است که از سال 1357 تاکنون با شجاعت در برابر آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار ایستاده است.
۸
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
نتانیاهو جنایتکار از سال 2011 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که بویی از انسانیت نبرده است.
ترامپ جنایتکار از سال 2017 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که بویی از انسانیت نبرده است.

ترامپ جنایتکار از حملات اسرائیل جنایتکار به ایران اطلاع داشت.
ارتش آمریکا جنایتکار از حملات اسرائیل جنایتکار به ایران اطلاع داشت.
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.
۵
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
تجاوز رژیم صهیونیستی با همکاری آمریکا به آسمان عراق بدون پاسخ نمی‌ماند
تجاوز صهیونیست‌ها به ایران و تجاوز مکرر به حریم هوایی عراق با هماهنگی اشغالگر آمریکایی، نباید بدون پاسخ بماند.
۴
۴
پاسخ دادن
