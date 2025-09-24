معاون مسکن وساختمان اداره کل راه وشهرسازی کردستان با اشاره به ساماندهی بیش از ۲۲ هزار نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان از تحقق ۶۰ درصدی برنامه ابلاغی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- امیر حسین جمشیدی اظهار کرد: در بحث طرح نهضت حمایتی سهم استان سی وشش هزارو ۷۸۱ واحد است که تا به امروز ۲۲ هزار متقاضی در تمام شهر‌های استان تامین شده‌اند که حدود ۶۰ درصد برنامه‌ها اجرایی شده است.

وی افزود: در شهر‌های غربی استان با توجه به بافت جنگلی و شرتیط توپوگرافی موانعی در حوزه تامین زمین دارای چالش‌هایی بوده، که طی توافقاتی با دستگا‌های نظامی که دارای مالکیت اراضی هستند به خصوص در شهر‌های بانه، سقز و مریوان داشته‌ایم بزودی دارای رونق طرح نهضت ملی خواهیم بود.

معاون مسکن وساختمان اداره کل راه وشهرسازی کردستان بیان کرد: طرح‌های نهضت ملی در استان که شامل پروژ‌های انبوه سازی که در اول طرح تعریف میشوند حدود چهار هزارو ۷۰۰ طرح در دو شهر سقز وسنندج است و مابقی ساخت و ساز‌ها در قالب‌های گروه ساخت ارائه خواهد شد.

وی به دغدغه مراجعه کنندگان اشاره کرد و گفت: کندی پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها است، که تامین منابع مالی به عنوان بخش تاثیر گذار در حوزه نهضت ملی مسکن است، در این زمینه دو محل تامین شده شامل تهسیلات بانکی و اورده‌های متقاضی است که به کندی به دست ما خواهد رسید و پروژه‌ها نیز در زمان مفاد قرارداد صورت نخواهد گرفت، و تمام تلاش ما بر این است که به زودی طرح‌های مسکن ملی استان به صورت کامل تحقق یابد.