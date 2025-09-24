شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش آورده قیمت مسکن ملی در شهرستان قوچان استان خراسان رضوی ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این معضل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فراهم کردن مسکن یکی از مهمترین نیاز‌های افراد جامعه محسوب می‌شود؛ بنابراین دولت طرح مسکن ملی را تصویب کرد تا آنها با مشکلات کمتری مواجه شوند.

اما افزایش آورده قیمت مسکن بسیاری از متقاضیانی که در شهرستان قوچان استان خراسان رضوی ثبت نام کرده‌اند؛ رنجیده خاطر کرده است.

شهزوندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام متاسفانه بعد از ۴ سال که ما مسکن ملی در شهرستان قوچان استان خراسان رضوی را ثبت نام کردیم. اول به ما گفتند هر ۳ ماه ۴۰ میلیون تومان بعد به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و بعد به ۸۰ میلیون تومان نیز افزایش یافت. مسکن ملی را در یک منطقه‌ای ساختند که اصلا امنیت ندارد؛ و خوب نیست قیمت خانه‌ها در آن منطقه خیلی پایین هست. ما در حال حاضر ۳۰۰ تومان پرداخت کردیم و دوباره مجبور هستیم مبلغ ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دیگر پرداخت کنیم.

غلاوه بر این مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان هم وام هست که باید بصورت اقساط پرداخت کنیم. ما با این مبلغ می‌توانستیم یک خانه ویلایی خریداری کنیم. لطفا پیگیری کنید.