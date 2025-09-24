مدیرعامل توانیر گفت: ما جزء ۱۴ کشور بزرگ در زمینه تولید برق هستیم همچنین جزء پنج کشور اول سازنده توربین هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر گفت: یکی از تکالیفی که بر ما تاکید شده بحث فرهنگسازی مدیریت مصرف برق است ما جزء ۱۴ کشور بزرگ در زمینه تولید برق هستیم همچنین جزء پنج کشور اول سازنده توربین هستیم بیش از ۹۵ درصد تجهیزات برق کشور را خودمان می‌سازیم و آن را حتی صادر میکنیم.

او افزود: بیش ۹۸۰ هزار کیلومتر طول شبکه برق کشور است این شبکه بزرگ را بیش از ۱۵۰ هزار متخصص در حال نگهداری هستند اکنون ۹۷ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی داریم، اما به لحاظ مصرف ما پرمصرف هستیم و بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی کشور ما رتبه نخست را متاسفانه دارد

این مقام مسئول می‌گوید: ما نیروگاه‌هایمان بایداز سوخت گاز و گازوئیل مصرف کنند هر چقدر درست مصرف کنیم آلودگی هوا کمتر خواهد شد. طرح ملی سبا یعنی سفیران بهینه‌سازی انرژی این ابتکار اکنون به فرجام رسیده است و قطعا به پای کار آمدن تمام دانش آموزان کمک خواهد کرد.

برچسب ها: وزیر نیرو ، برق ایران
۱۵:۱۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
۹۷۰۰۰ مگاوات ظرفیت تولید دارید و برای ۷۰۰۰۰ مگاوات مصرف سالانه ناترازی مدیریتی دارید و نمیتوانید از ۲۷۰۰۰۰ مگاوات اضافی استفاده کنید و باعث قطعی گسترده برق در خانه ها و صنایع میشوید که ماحصل آن کاهش تولید و کاهش صادرات و قطعی برق منازل است ؟
چه هنرمندید ؟؟؟؟؟
چه هنرمندید ؟؟؟؟؟
۱۵:۰۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
برق به اندازه کل کشورهست فقط چیزی که نیست صداقت وراستیه مثل مرد بگید برق داریم میفروشیم به کشورهای دیگه .واسلام
