پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما درباره تعرفه تبلیغات سکو‌های داخلی در شبکه‌های تلویزیونی نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه تورانلو - پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در گفت‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره تعرفه تبلیغات سکوهای داخلی در شبکه‌های تلویزیونی بیان کرد: تعرفه بازرگانی سال ۱۴۰۴ مشخص است، از ابتدای سال جاری به شیوه مصوب عمل کردیم.

وی ادامه داد: علاوه بر این، لازم به ذکر است که از سال ۱۴۰۱، ما به صورت داوطلبانه تبلیغ سکوها و پیام‌رسان‌های داخلی را در دستور کار قرار داده‌ایم و این روند حمایتی همچنان ادامه خواهد داشت.

 

برچسب ها: دولت چهاردهم ، صداوسیما
