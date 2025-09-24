باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه تورانلو - پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در گفت‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره تعرفه تبلیغات سکوهای داخلی در شبکه‌های تلویزیونی بیان کرد: تعرفه بازرگانی سال ۱۴۰۴ مشخص است، از ابتدای سال جاری به شیوه مصوب عمل کردیم.

وی ادامه داد: علاوه بر این، لازم به ذکر است که از سال ۱۴۰۱، ما به صورت داوطلبانه تبلیغ سکوها و پیام‌رسان‌های داخلی را در دستور کار قرار داده‌ایم و این روند حمایتی همچنان ادامه خواهد داشت.