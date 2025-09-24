باشگاه خبرنگاران جوان - نصرالله زارعی امروز چهارشنبه (۲ مهر) در آیین افتتاح این واحد، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: توسعه میدان چشمهخوش از نوع سرمایهگذاری خارجی بوده که شرکت روسی از سال ۱۳۹۹ آغاز کرده است. ارزش قرارداد ۳.۱ میلیارد دلار است و تاکنون با هزینه ۵۵۰ میلیون دلار، تولید از ۱۰۰ هزار به ۱۱۴ هزار بشکه رسیده است.
زارعی با تأکید بر ماهیت میاندولتی پروژههای بزرگ نفت و گاز، از زحمات دولتهای پیشین و همکاران خود قدردانی کرد و افزود: این طرح ۲ هزار شغل ایجاد کرده و پس از تکمیل، ۶۰۰ شغل پایدار خواهد داشت. وی توضیح داد محدودیت ظرفیت نمکزدایی، پیشتر مانع افزایش تولید بود که با این واحد سیار رفع شد و تولید تا پایان سال به ۱۲۰ هزار بشکه خواهد رسید.
وی صنعت نفت را خط مقدم «جنگ اقتصادی» خواند و با بیان اینکه توسعه آن با وجود تحریمها ادامه دارد، گفت: هرچند تحریمها بر هزینه و زمانبندی اثر گذاشته، اما مسیر رشد با قدرت پیش میرود.
زارعی از تلاشهای اخیر وزیر نفت برای رفع موانع و از همراهی مدیران ارشد وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، مدیران مناطق مرکزی، استاندار و فرماندهان نظامی و انتظامی منطقه قدردانی کرد.