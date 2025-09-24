باشگاه خبرنگاران جوان - از زمان تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸، کشور‌های اروپایی به‌طور سنتی از این کشور حمایت کرده‌اند و از آن زمان تا به امروز، عمده سیاست‌های آنها در قبال خاورمیانه به امنیت اسرائیل معطوف بوده است.

این حمایت‌ها شامل حمایت‌های سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی از اسرائیل در برابر تهدیدات مختلف بوده است. با این حال، پس از وقوع جنایات اسرائیل علیه فلسطینی‌ها و فشار‌های داخلی و بین‌المللی، برخی از کشور‌های اروپایی در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ تصمیم به تغییر سیاست‌های خود گرفته‌اند. این تغییرات ناشی از اعتراضات گسترده مردمی علیه جنایات اسرائیل در غزه و همچنین افزایش احساسات ضداسرائیلی در اروپا است.

حملات اسرائیل به کشورهای خاورمیانه مانند قطر و سوریه، به‌ویژه حمله به دوحه، موجب تغییر محاسبات استراتژیک کشورهای اروپایی شده است. علاوه بر این، سیاست‌های دولت ترامپ و فشارهای سیاسی در داخل اتحادیه اروپا موجب شده تا بسیاری از کشورهای اروپایی تصمیم به شناسایی دولت فلسطین بگیرند.

این تصمیم‌ها بیشتر به‌عنوان واکنشی به سیاست‌های اسرائیل و آمریکا است تا نگرانی‌های انسانی، و به نظر می‌رسد که بدون اقدام مؤثر، این تغییرات نمی‌تواند شرایط را در منطقه تغییر دهد.

منبع: کانال تلگرامی روندنگار بین‌الملل