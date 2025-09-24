باشگاه خبرنگاران جوان- عسکرپور- همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با حضور قائم مقام کمیته امداد، ۱۵۰ سامانه خورشیدی ۵ کیلوواتی با اعتباری بالغ بر ۲۲۵ میلیارد ریال برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در جنوب استان کرمان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
جعفر صباغیان، قائم مقام کمیته امداد، در مراسم افتتاحیه این طرحها که با حضور مسئولان استانی و محلی برگزار شد، با اشاره به رسالت اصلی این نهاد در توانمندسازی مددجویان، ایجاد اشتغال و درآمد باثبات را از اولویتهای کمیته امداد دانست.
وی با بیان اینکه در استانهای مختلف، مشاغل متناسب با ظرفیتهای اقلیمی و بومی تعریف و اجرا میشود، افزود: استان کرمان به دلیل برخورداری از تابش خوب نور خورشید، ظرفیت مناسبی برای ایجاد درآمد پایدار از طریق نیروگاههای خورشیدی برای مددجویانی که امکان اشتغال در سایر بخشها را ندارند، فراهم کرده است.
صباغیان با اشاره به تفاهمنامه میان کمیته امداد و وزارت نیرو، از اجرای طرح احداث پنلهای خورشیدی در دو نوع تکمحوری ۵ کیلوواتی و نیروگاههای خورشیدی مزرعهای در بخشهای مختلف کشور خبر داد و مزایای این طرحها را شامل تولید انرژی پاک، کمک به جبران ناترازی انرژی در کشور و ارتقای وضعیت اقتصادی خانوادههای تحت حمایت برشمرد.
قائم مقام کمیته امداد، استان کرمان را از استانهای پیشرو در اجرای طرحهای نیروگاه خورشیدی معرفی کرد و ابراز امیدواری کردکه افتتاح ۱۵۰ واحد پنل خورشیدی در این استان، موجبات خیر و برکت برای مردم منطقه را فراهم آورد.
ناصر عسکری نژاد، مدیر کل کمیته امداد استان کرمان نیز در این مراسم گفت: در استان کرمان، اقدامات ارزشمندی در راستای ایجاد اشتغال پایدار برای سالمندان و خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد، بهویژه در حوزه نیروگاههای خورشیدی، صورت گرفته است. این طرحها با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمدزایی پایدار برای این قشر از جامعه اجرا میشوند.
وی افزود: تاکنون، سه هزار نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی برای مددجویان احداث و راهاندازی شده و ۵۰۰ نیروگاه دیگر در دست اجرا قرار دارد که امروز ۱۵۰ مورد از این نیروگاهها در جنوب کرمان افتتاح و وارد مدار شد.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان خاطرنشان کرد: در نظر داریم تا در آیندهای نزدیک، با تمرکز ویژه بر توسعه نیروگاههای خورشیدی، گامهای بلندتری برای تحقق اهداف اشتغال پایدار و خودکفایی مددجویان بردارد.