کارگر گفت: اقدامات زیرساختی برای اتصال کدملی افراد به کدپستی آنان مورد تاکید رییس جمهور است و بزودی این اقدام آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ هاشم کارگر روز چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیر کل جدید ثبت احوال خراسان رضوی گفت: این اقدام در راستای ارائه خدمات بهتر و سریع تر به شهروندان خواهد بود، شنبه هفته آینده در خصوص آغاز این فرایند با دکتر پزشکیان نشستی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: کدملی و کدپستی از نشان های هویتی مهم افراد هستند که اتصال آن نقش مهمی در خدمات رسانی مجازی به شهروندان خواهد داشت.

رییس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به آغاز صدور گواهی انحصار وراثت به ‌صورت الکترونیکی از مردادماه امسال گفت: این اقدام از تاریخ مذکور بدون نیاز به درخواست وراث در سازمان ثبت احوال کشور آغاز شده است و در مدت ۲۰ روز پس از ثبت فوت متوفی به وراث و ذینفعان ابلاغ خواهد شد.

کارگر با بیان اینکه این اقدام با همکاری قوه قضاییه و بهره‌گیری از زیرساخت‌های فناوری این سازمان انجام گرفته است، خاطرنشان کرد: این امر با هدف تسهیل در فرآیندهای اداری و خدمات رسانی سریع به شهروندان تدوین شده و گامی جدید و مهم در راستای هوشمندسازی خدمات ثبت احوال و افزایش رضایتمندی عمومی است.

وی همچنین در خصوص شهروندانی که تا پیش از این تاریخ ( ۳ مرداد ۱۴۰۴) نسبت به انحصار وراثت اقدامی نکرده اند، افزود: هموطنان می توانند در این خصوص با مراجعه به سامانه سهیم به آدرس sahim.sabteahval.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

معاون وزیر کشور در ادامه عنوان کرد: با همکاری دستگاه قضایی ٢٣٠ هزار کدملی «ممنوع الخدمات» را رفع ممنوعیت کردیم.

کارگر بیان کرد: دیگر هیچ شهروندی که دارای کدملی است، از دریافت خدمات محروم نخواهد بود که این اقدام در راستای حفظ حقوق شهروندی انجام گرفته است.

وی سازمان ثبت احوال را از بازوان وزارت کشور در مدیریت داخلی برشمرد و گفت: این سازمان، به عنوان یکی از دستگاه های زیربنایی کشور تاکنون موفق شده که با حساسیت نسبت به هویت مردم، به درستی در این مسیر گام بردارد.

رییس سازمان ثبت و احوال با بیان اینکه اطلاعات پایه ای کشور باید قابل اتکا باشد، اظهار کرد: تقاضای جامعه نسبت به گذشته تغییر کرده است و با تحول در نظام هویتی کشور، همه اطلاعات هویتی افراد جمع آوری می شود تا بسیاری از مشکلات در زمان بروز شرایط خاص به راحتی حل و فصل شود.

در این آیین با قدردانی از خدمات سه ساله «غلامحسین قنبری»، «مرتضی امیرآبادی زاده» به عنوان مدیر کل جدید ثبت احوال خراسان رضوی معرفی شد.

منبع ایرنا