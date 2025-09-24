باشگاه خبرنگاران جوان - ملک قیصر شهریاری صبح چهارشنبه در جلسه آموزش و پرورش ناحیه ۴ شیراز با تبریک آغاز سال تحصیلی و قدردانی از فراهم شدن بسترهای لازم و حمایت‌ها و پشتیبانی‌های افراد و دستگاه‌های ذیربط برای آغاز مناسب و شایسته سال تحصیلی وحضور دانش‌آموزان در مدارس، گفت: جامعه مطلوب با حمایت از مدرسه محقق می‌شود؛ جایی که می‌توان از بسیاری آسیب‌ها پیشگیری و نشاط و شادابی را نهادینه کرد.

او ادامه داد: امسال پروژه مهر با تشکیل هفت کارگروه آغاز به کار کرد و مستندسازی، برنامه‌ریزی‌، تأمین و ساماندهی نیروی انسانی، تجهیز و توسعه مدارس در دستور کار قرار گرفت.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۴ شیراز افزود: براساس شرح وظایف موجود، کارکنان اداری نواحی، مناطق و شهرستانهای مختلف از جمله ناحیه متبوع، در دو سه ماه اخیر تمام توان خود را برای آغاز مناسب سال تحصیلی جدید به کار گرفتند.

شهریاری به اجرای طرح شهید عجمیان در راستای شاداب سازی و زیباسازی مدارس هم اشاره و اعلام کرد که ۲۰ مدرسه در سطح ناحیه ۴ آموزش و پرورش شیراز در این طرح مورد توجه قرار گرفتند.

او همچنین خواستار تداوم همکاری خیران به ویژه خیران مدرسه ساز شد و ادامه داد: اگرچه این ناحیه از آموزش و پرورش شیراز در مجاورت مهمترین نهادهای فرهنگی و گردشگری قرار گرفته اما در عین حال دارای مناطق روستایی و کم‌برخودار است و جهت رفع محرومیت‌ها، به حضور بیشتر نیک‌اندیشان نیاز داریم.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۴ شیراز با بیان این نکته که محدوده جغرافیایی این ناحیه از پراکندگی و تنوع فرهنگی متنوع و زیادی برخودار است، افزود: محدوده جغرافیایی این ناحیه از حریم دریاچه مهارلو آغاز و به میدان الله، میدان قائم، دروازه قرآن، روستاهای شرق شیراز و نهایتاً به شهر داریون و روستاهای پیرامون آن می‌رسد.

شهریاری به وجود ۳۲۸ مدرسه با ۶۵ هزار دانش‌آموز و ۳ هزار و ۷۵۰ معلم رسمی در سطح این ناحیه هم اشاره و افزود: حدود ۹ هزار دانش آموز نیز در مدارس غیردولتی آموزش و پرورش ناحیه ۴ شیراز مشغول به فعالیت هستند.

شهریاری به وجود مدارس ماندگار در سطح این ناحیه هم اشاره و مدرسه نمازی را به مثابه نگینی بر تارک مدارس آموزش و پرورش ناحیه ۴ شیراز توصیف کرد.

منبع: آموزش و پرورش فارس