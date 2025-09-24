فرمانده انتظامی ریگان از رهایی کودک خردسال از دست طرفین یک اختلاف مالی در ریگان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ تاج آبادی گفت: پس از ربوده شدن یک پسر بچه خردسال در یکی از نقاط شهرستان ریگان، در بررسی‌های اولیه پلیس مشخص شد، این عمل مجرمانه در پی اختلافات مالی و تسویه حساب‌های شخصی رخ داده است.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با پیگیری‌های بی وقفه از انتقال این کودک به یکی از نقاط استان سیستان و بلوچستان مطلع و با اعزام یک تیم به این محل و استفاده از ظرفیت سران طوایف و ریش‌سفیدان منطقه، زمینه رهایی این کودک را فراهم کردند که پی‌جویی‌ها برای شناسایی عاملان این عمل مجرمانه ادامه دارد.

منبع: پلیس کرمان