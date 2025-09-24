فرمانده انتظامی ریگان از رهایی کودک خردسال از دست طرفین یک اختلاف مالی در ریگان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ تاج آبادی گفت: پس از ربوده شدن یک پسر بچه خردسال در یکی از نقاط شهرستان ریگان، در بررسی‌های اولیه پلیس مشخص شد، این عمل مجرمانه در پی اختلافات مالی و تسویه حساب‌های شخصی رخ داده است.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با پیگیری‌های بی وقفه از انتقال این کودک به یکی از نقاط استان سیستان و بلوچستان مطلع و با اعزام یک تیم به این محل و استفاده از ظرفیت سران طوایف و ریش‌سفیدان منطقه، زمینه رهایی این کودک را فراهم کردند که پی‌جویی‌ها برای شناسایی عاملان این عمل مجرمانه ادامه دارد.

منبع: پلیس کرمان 

برچسب ها: گروگان گیری ، نیروی انتظامی
خبرهای مرتبط
رهایی گروگان در قلعه گنج
آزادی گروگان ۶ ساله پس از ۲۹ روز در رودبارجنوب
آزادی ۴ فرد ربوده‌شده در قلعه‌گنج
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
گروگان گیری کودک به علت یک اختلاف مالی
افتتاح ۱۵۰ سامانه خورشیدی ۵ کیلوواتی برای مددجویان کمیته امداد در جنوب کرمان
تعزیر قاچاقچی سوخت در بم
هشدار مدیریت بحران کرمان درباره آلودگی گرد و غبار / ادارات تعطیل نیستند