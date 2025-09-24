باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، حکم صریح بند (ج) تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۴ برای تخصیص ۸۰ هزار میلیاردتومان سهام به منظور تسویه بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، همچنان معطل مانده و در آستانه پایان مهلت قانونی است.

سازمان خصوصی‌سازی طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت مکلف است این سهام را از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات طلب‌کاران واگذار کند.

دیوان محاسبات ضمن هشدار نظارتی به مسئولان ذی‌ربط، هرگونه قصور در اجرای احکام قانونی را مشمول برخورد نظارتی می‌داند.