بانک مرکزی اعلام کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده و در راستای رفع نیاز متقاضیان، اجرای دو طرح پیش‌فروش و حراج انواع قطعات سکه بانک مرکزی، هفته آینده انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  بانک مرکزی اعلام کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده و در راستای رفع نیاز متقاضیان، اجرای دو طرح پیش‌فروش و حراج‌ انواع قطعات سکه بانک مرکزی، هفته آینده انجام می‌شود.

در اعلام جزئیات جدید از زمان پیش فروش و حراج سکه باید تاکید کرد پیرو اطلاعیه قبلی پیش فروش سکه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در راستای پاسخ به درخواست‌های متقاضیان، انواع قطعه سکه طلا با سال ضرب ۱۳۸۶ را برای سررسید ۳۰ دی ماه امسال از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کند.

طرح پیش‌فروش قطعات مختلف سکه طلا تا پایان امسال ادامه خواهد یافت و طرح حراج انواع قطعات سکه نیز در هر ماه تداوم خواهد داشت. تعادل‌بخشی در بازار و پاسخ به تقاضای متقاضیان به منظور کاهش انتظارات و حذف حباب در بازار در دستور کار است.

جزئیات بیشتر فرآیند پیش‌فروش و همچنین حراج سکه طلا در هفته آینده بزودی اعلام خواهد شد.

برچسب ها: فروش سکه ، حراج سکه
خبرهای مرتبط
تداوم حراج‌های ماهانه و برنامه‌های پیش‌فروش سکه
امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه طلا در مرکز مبادله ایران فراهم شد
آغاز تحویل فیزیکی ۷۱ هزار سکه به خریداران/ ۳۲۶ هزار سکه در نیم سال اول به بازار وارد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز فروش فوق‌العاده محصولات سایپا
کاهش ۷۰ هزارتومانی قیمت هرکیلو لوبیا چیتی در بازار
پاکت پول میلیاردی توسط کارمند بخش خدمات شهر فرودگاهی به صاحبش برگشت
بازار برنج ایرانی کی به آرامش می رسد؟
علی‌آبادی: ایران آماده گسترش همکاری‌ها با جمهوری آذربایجان است
ممنوعیت تردد خودرو‌ها در پایان هفته اعلام شد
کاهش تخلفات در حوزه تسهیلات از طریق اتصال بانک‌ها سامانه املاک و اسکان
مکانیزم ماشه محدودیت آزاردهنده جدیدی برای فروش نفت ایجاد نخواهد کرد+ فیلم
آغاز روند کاهشی قیمت مرغ در روز‌های نخست مهرماه
سامانه نظارت بر روابط اشخاص مرتبط در شبکه بانکی رونمایی شد
آخرین اخبار
پیش‌فروش و حراج سکه بانک مرکزی از هفته آینده آغاز می‌شود
وضعیت ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته بهتر است+ فیلم
بانک مرکزی دستورالعمل نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را تصویب کرد
تصویب دو دستورالعمل جدید برای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه
سند ۲۰ ساله استاندارد و کیفیت کشور تصویب شد
تعدیل نرخ پایه گمرکی راه حلی برای رونق صادرات
افزایش ۱۴ هزار بشکه‌ای تولید نفت کشور
۹۷ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی داریم
حجم ذخایر سوخت گازوئیل ۸۰ درصد افزایش یافته است
پاکت پول میلیاردی توسط کارمند بخش خدمات شهر فرودگاهی به صاحبش برگشت
سیاست‌های جدید وزارت جهاد منجر بر برهم زدن نظم بازار می‌شود
مکانیزم ماشه محدودیت آزاردهنده جدیدی برای فروش نفت ایجاد نخواهد کرد+ فیلم
قطعا تا پایان سال ۲۵۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت می‌شود
افق ۱۴۰۷ پایان مشعل‌سوزی گازهای همراه در مناطق نفتخیز جنوب
آغاز به کار کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا
علی‌آبادی: ایران آماده گسترش همکاری‌ها با جمهوری آذربایجان است
ممنوعیت تردد خودرو‌ها در پایان هفته اعلام شد
لزوم اجرای استاندارد اجباری برای ۳۰ قلم آفت‌کش کشاورزی
لزوم همسویی تولید با ذائقه نسل جدید
بهره‌برداری از ۳ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال
آغاز برخورد جدی با فروشندگان غیر مجاز مکمل در جایگاه‌های سوخت
آغاز فروش فوق‌العاده محصولات سایپا
پیشرفت ۱۵ تا ۵۳ درصدی اجرای نهضت ملی مسکن
فرآیند ارزیابی بنگاه های اقتصادی آغاز شد
۱۲ هزار و ۷۰۰ موتور سوار درخواست اسقاط موتور سیکلت داده‌اند
رشد ۳۵ درصدی تجارت بین ایران و روسیه
سامانه نظارت بر روابط اشخاص مرتبط در شبکه بانکی رونمایی شد
کاهش ۷۰ هزارتومانی قیمت هرکیلو لوبیا چیتی در بازار
بازار برنج ایرانی کی به آرامش می رسد؟
آغاز روند کاهشی قیمت مرغ در روز‌های نخست مهرماه