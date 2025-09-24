واتس‌اپ با ادغام ترجمه خودکار پیام‌ها به چندین زبان در برنامه‌های خود، موانع زبانی را حذف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پیام رسان واتس‌اپ با راه‌اندازی رسمی ویژگی ترجمه داخلی پیام برای کاربران iOS و اندروید در سراسر جهان، جهشی کوانتومی به سوی شکستن موانع زبانی برداشته است.

این گام نیاز به کپی و چسباندن متن در برنامه‌های ترجمه خارجی را از بین می‌برد و ارتباط بین زبان‌ها را روان‌تر و امن‌تر می‌کند.

از ۲۳ سپتامبر، کاربران اندروید می‌توانند پیام‌ها را بین شش زبان انگلیسی، اسپانیایی، هندی، پرتغالی، روسی و عربی ترجمه کنند. در حالی که نسخه آیفون از ترجمه بین زبان‌های زیر پشتیبانی می‌کند (همان زبان‌هایی که توسط برنامه ترجمه اپل پشتیبانی می‌شوند):

عربی، هلندی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، هندی، اندونزیایی، ایتالیایی، ژاپنی، کره‌ای، ماندارین چینی، لهستانی، پرتغالی (برزیل)، روسی، اسپانیایی، تایلندی، ترکی، اوکراینی و ویتنامی از جمله زبان های ترجمه تین پیام رسان هستند.

برای ترجمه یک پیام به زبان دیگر، روی آن لمس طولانی کنید، "ترجمه" را انتخاب کنید و سپس زبانی را که می‌خواهید به آن یا از آن ترجمه کنید، انتخاب کنید. کاربران اندروید یک ویژگی مفید اضافی دریافت خواهند کرد: امکان فعال کردن ترجمه خودکار برای کل مکالمه.

ترجمه‌ها در دستگاه شما پردازش می‌شوند تا به حفظ حریم خصوصی شما کمک کنند، زیرا واتس‌اپ هنوز نمی‌تواند مکالمات رمزگذاری شده شما را ببیند.

دستگاه شما بسته‌های زبانی مربوطه را برای ترجمه‌های بعدی دانلود خواهد کرد. واتس‌اپ، که متعلق به متا است، تأیید می‌کند که ترجمه در چت‌های فردی، گروه‌ها و به‌روزرسانی‌های کانال کار می‌کند. این پلتفرم همچنین در آینده روی اضافه کردن پشتیبانی از زبان‌های بیشتر کار خواهد کرد.

هنوز هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه آیا واتس‌اپ از ترجمه پیام در نسخه وب یا برنامه ویندوز خود پشتیبانی خواهد کرد یا خیر، و زمان آن مشخص نیست.

در یکی از صفحات پشتیبانی آمده است: "ترجمه پیام در واتس‌اپ فقط در دستگاه‌های خاصی موجود است و ممکن است هنوز برای شما در دسترس نباشد. در عین حال، توصیه می‌کنیم برنامه واتس‌اپ خود را به‌روز نگه دارید تا بتوانید به محض در دسترس قرار گرفتن، این ویژگی را دریافت کنید. "

منبع: Engadget

