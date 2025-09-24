باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران در هشتادمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: همه شاهد بودید که در خرداد کشور من شاهد حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا در حین مذاکرات بود. این تجاوز گستاخانه، ضربهای سنگین به اعتماد بینالمللی و چشمانداز صلح منطقه زد.
او افزود: در دو سال گذشته شاهد نسلکشی در غزه، ویرانی خانهها، نقض مکرر حاکمیت و تمامیت ارضی در لبنان، تخریب زیرساختهای سوریه و حمله به مردم یمن بودهایم.
پزشکیان گفت: حملات هوایی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به شهرها، خانهها و زیرساختهای ایران، آن هم درست در زمانی که در مسیر مذاکرات دیپلماتیک گام برمیداشتیم خیانتی بزرگ به دیپلماسی و تضعیف کننده تلاش برای استقرار ثبات و صلح بود.
نشان دادن تصویر زنان و کودکان شهید در تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان در سازمان ملل توسط پزشکیان
رئیس جمهور با اشاره به شعار هشتاد مین مجمع عمومی سازمان ملل گفت: آنچه انسان را شایستهتر میسازد تقوا است. زیربنای تمام ادیان الهی این قاعده طلایی است که هرچه بر خود نمیپسندی برای دیگران نپسند.
وی در ادامه با طرح این سوال که آیا جهان ما چنین است؟ گفت: به دو سال گذشته بنگرید که نظاره گر نسل کشی در غزه و نقص مکرر حاکمیت در لبنان و نظاره گر تخریب زیرساختهای سوریه و گرسنگی کودکان در آغوش مادران بودیم. نظاره گر تجاوز به تمامیت ارضی دولتها و هدف گیری ارکان رهبران در کشورها بودیم؛ آیا اینها را میپسندید؟
رئیس جمهور، تصریح کرد: حملات هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهرهای ایران درست زمانی که در مسیر مذاکرات بودیم خیانتی بزرگ به دیپلماسی و تلاش برای استقرار صلح بود. این تجاوز منجر به شهادت فرماندهان، دانشمندان و زنان و کودکان شد که ضربه سنگین به قانون بین الملل بود.
وی با بیان اینکه کتابی از کشتار اسرائیل در کشور خود را نمایش میدهم، تاکید کرد: به اسم آرامش و صلح این جنایت را مرکتب شدند. با این روند ۳۵ هزار انسان بی گناه را در غزه به خاک و خون کشیدند. راه آب و عدالت را بر مردم بستند. اگر در برابر این هنجارشکنی نایستیم این بدعتها دامن جهان را خواهد گرفت.
پزشکیان خاطر نشان کرد: کسانی که مرتکب این جنایتها شدند؛ باید بدانند ایران همواره در برابر تندبادهای تاریخ استوار ایستاده است. ملت ایران بارها ثابت کرده است که در برابر متجاوزان سر فرود نمیآورد. در دفاع ۱۲ روزه مردم ایران محاسبه وَهم آلود و خودستایانه متجاوزان را درهم شکستند. ملت ایران اتحاد ملی را دوام بخشیدند و با وجود شدیدترین تحریمها اقتصادی و تلاشهای مکرر برای ایجاد تفرقه، با شلیک نخستین گلوله؛ حامی و پشتیبان نیروهای مسلح خود شدند.
رئیس جمهور که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخن میگفت، بیان کرد: امروز پس از اینکه نزدیک به دو سال از نسل کشی و گرسنگی جمعی در داخل سرزمینها اشغالی میگذرد، طرح مضحک اسرائیل بزرگ با وقاحت عنوان میشود. این طرح بسیاری از سرزمینهای منطقه را در بر میگیرد. هیچ کس در جهان از نیت متجاوزانه این رژیم در امان نیست. این تجاوزگری مبتنی بر زورگویی و قلدری است. ما ایران قدرتمند را در کنار همسایگان قدرتمند و آینده روشن میخواهیم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در منطقه قوی، کشتار و خون ریزی جایی ندارد به همین دلیل کشور من سالهای سال به دنبال منطقهای عاری از سلاح هستهای بوده است. اما آنهایی که بزرگترین زرادخانه هستهای را دارند، انگشت اتهام را به سوی ما دراز میکنند.
وی افزود: یکبار دیگر در این مجمع اعلام میکنم که ایران هرگز به دنبال ساخت سلاح هستهای نیست. ما به دنبال سلاح هستهای نیستیم. این یک باور اعتقادی است. هیچ گاه به دنبال سلاح کشتار هستهای نبودیم و نیستیم. در شرایطی که اسرائیل برهم زننده آرامش در منطقه است، ایران باید تحریم شود. جمهوری اسلامی ایران از صلح و ثبات استقبال میکند. باور داریم آینده منطقه باید باید بر پایه صلح و ثبات رقم بخورد.
رئیس جمهور کشورمان در ادامه خاطر نشان کرد: تجاوز جنایتکارانه رژیم اسرائیل به قطر را محکوم میکنیم. امنیت واقعی نه از راه زور، بلکه از طریق اعتماد سازی و احترام متقابل به دست میآید. همگان را دعوت میکنم تا شنیدن یکدیگر را به جای بلند کردن صدا تمرین کنیم. ما ایرانیان قدرت خود را در جهان گستردهایم، نه با تولید سلاح هستهای، بلکه با فرهنگ هم نوع دوستی و پیام همدلی مولوی و حافظ. جنایتکارانی که با کشتن کودکان قلدری میکنند، شایسته نام انسان نیستند. ایران شریکی پایدار برای همه کشورهای صلح طلب است. ما راست قامتان ایران زمین با ایستادگی در برابر یاغیها از قانون همه بحرانها را پشت سر گذاشتهایم. بیایید با ما از تهدید فرصت بسازیم.
