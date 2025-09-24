«افق زمانی چشم‌انداز آینده» و «ویژگی‌های چشم‌انداز مطلوب» جمهوری اسلامی ایران در جلسه هیأت مشورتی تدوین سند چشم‌انداز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - صبح امروز -چهارشنبه ۲ مهرماه- جلسه هیئت مشورتی تدوین سند چشم‌انداز متشکل از تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع و با حضور اعضای پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع برگزار شد.

در این جلسه گزارش مجری طرح تدوین چشم‌انداز در مورد «افق زمانی سند چشم‌انداز آینده» و «ویژگی‌های چشم‌انداز مطلوب جمهوری اسلامی» ارائه شد و اعضای مجمع نظرات خود را در این موضوعات بیان کردند.

بر اساس این گزارش، برای تعیین افق زمانی سند چشم‌انداز، شاخص‌هایی شامل: بازه‌های زمانی تحولات ساختاری بنیادین بر اساس توازن آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی، الگوی چشم‌انداز ۲۰ ساله، سازگاری با چرخه برنامه‌های توسعه ۵ ساله، امکان‌پذیری سنجش پیشرفت در این بازه زمانی، بررسی تجربه کشور‌های دیگر، چرخه‌های سیاسی و انتخاباتی، الزامات بین‌المللی و تجربه‌های تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است.

در ادامه جلسه مجری طرح، گزارشی در مورد ویژگی‌های چشم‌انداز مطلوب جمهوری اسلامی ارائه داد که مبنای معرفتی اسلامی و عقلانی الهام‌گیری از آرمان‌های انقلاب اسلامی توجه به اقتضائات و تحولات محیطی، جامعیت، الهام‌بخشی و وحدت‌آفرینی، ارتباط نظام‌مند با سایر اسناد بالادستی، تقویت نقش هماهنگ کننده حکمرانی، توجه به ظرفیت تمدن ایرانی- اسلامی از ویژگی‌های چشم‌انداز مطلوب جمهوری اسلامی است.

بر اساس این گزارش، چشم‌انداز ایران آینده، نه سندی مقطعی، موردی و دستوری، بلکه فرایندی ملی، فرهنگی و تمدنی است.

جلسات این هیأت برای تدوین سند چشم‌انداز آینده ادامه خواهد داشت.

منبع: مجمع تشخیص مصلحت نظام

برچسب ها: مجمع تشخیص مصلحت نظام ، سند چشم انداز ، جمهوری اسلامی ایران
خبرهای مرتبط
آیت‌الله لاریجانی: اتحاد، بزرگترین سلاح ملت برای دفاع از کشور است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
آمریکایی‌ها فرصت‌طلبانه و فریبکارانه عمل می‌کنند
واگذاری سهام شرکت ملی نفت در راستای مولد سازی دارایی‌های دولت بررسی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جنگنده‌های روسی در حال آمدن به ایران هستند/ هر عاقلی می‌گوید بودن در NPT یعنی خسارت
اعتراض شدید بقایی نسبت به اعمال محدودیت برای دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲ مهر
اسلامی: تأسیسات هسته‌ای بازسازی خواهند شد
سردار شکارچی: خزانه موشک‌های پدافندی ناتو در جنگ ۱۲ روزه خالی شد
قالیباف: حماس در ۷ اکتبر اشتباه نکرد/ ایران و حزب‌الله لبنان در جریان عملیات طوفان‌الاقصی نبودند
۹۲.۲ درصد مردم به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند
اعلام آمادگی ایران برای تقویت روابط دوجانبه با هلند
بیانیه سفارت ایران در لبنان به مناسبت سالروز شهادت سیدحسن نصرالله
آمریکایی‌ها فرصت‌طلبانه و فریبکارانه عمل می‌کنند
آخرین اخبار
پزشکیان: جهان در دو سال گذشته شاهد نقض‌های گسترده‌ای بوده است
سرلشکرموسوی: سربازان شجاع ایران دشمنان را از اقدام خود پشیمان کرده‌اند
عراقچی با وزیر امور خارجه سوئیس دیدار کرد
ویژگی‌های چشم‌انداز مطلوب جمهوری اسلامی ایران بررسی شد
هشدار نسبت به تاخیر در تسویه بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی
آیت‌الله جنتی: بیانات مقام معظم رهبری نقشه راه مواجهه با توطئه‌هاست
۹۲.۲ درصد مردم به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند
سردار شکارچی: خزانه موشک‌های پدافندی ناتو در جنگ ۱۲ روزه خالی شد
اسلامی: تأسیسات هسته‌ای بازسازی خواهند شد
آمریکایی‌ها فرصت‌طلبانه و فریبکارانه عمل می‌کنند
تصویب کمک به آسیب دیدگان جنگ ۱۲ روزه از محل مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی
حضرتی: درخواست ویزای آمریکا برای خانواده رئیس جمهور کذب است
بیانات رهبر معظم انقلاب، راهبرد دولت است
بیانیه سفارت ایران در لبنان به مناسبت سالروز شهادت سیدحسن نصرالله
بازدید لاریجانی از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
تسلیم استوارنامه سفیر جدید ایران در کوبا به رئیس جمهور این کشور
قالیباف: حماس در ۷ اکتبر اشتباه نکرد/ ایران و حزب‌الله لبنان در جریان عملیات طوفان‌الاقصی نبودند
تعیین اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون ایرانیان خارج از کشور در مجلس
دریادار سیاری: اقتدار نیرو‌های مسلح باید با تمام توان حفظ شود
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ راه‌حل در قوی شدن است
جنگنده‌های روسی در حال آمدن به ایران هستند/ هر عاقلی می‌گوید بودن در NPT یعنی خسارت
دیدار وزرای خارجه ایران و استرالیا در نیویورک
اعلام آمادگی ایران برای تقویت روابط دوجانبه با هلند
اعتراض شدید بقایی نسبت به اعمال محدودیت برای دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک
عراقچی با وزیر خارجه نروژ دیدار کرد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲ مهر
رئیس جمهور وارد نیویورک شد
سخنگوی سپاه: نیروهای مسلح یک ساعت پس از تهاجم دشمن آماده اجرای عملیات بودند
امضای موافقتنامه همکاری‌های آموزشی میان ایران و مجارستان
دیدار مجدد عراقچی و گروسی در نیویورک