وزیر امور خارجه در حاشیه هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با وزیر امور خارجه سوئیس دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک در حاشیه هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه با ایگنازیو کاسیس، وزیر امور خارجه سوئیس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه پیش از ظهر دوشنبه ۳۱ شهریور به منظور شرکت در هشتادمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شدند. وزیر امور خارجه در این سفر ضمن مشارکت در جلسات و مباحث دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل و تبیین مواضع و دیدگاه‌های کشورمان، دیدار‌ها و نشست‌های جداگانه‌ای نیز با همتایان خود از سایر کشور‌ها و اصحاب رسانه خواهد داشت.

هشتادمین مجمع عمومی سازمان مللل متحد سه‌شنبه اول مهرماه (۲۳ سپتامبر) آغاز شد و دوشنبه ۷ مهر (۲۹ سپتامبر) به پایان خواهد رسید.

برچسب ها: وزیر امور خارجه ، سوئیس
خبرهای مرتبط
عراقچی با وزیر خارجه نروژ دیدار کرد
امضای موافقتنامه همکاری‌های آموزشی میان ایران و مجارستان
دیدار وزرای خارجه ایران و استرالیا در نیویورک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جنگنده‌های روسی در حال آمدن به ایران هستند/ هر عاقلی می‌گوید بودن در NPT یعنی خسارت
اعتراض شدید بقایی نسبت به اعمال محدودیت برای دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲ مهر
اسلامی: تأسیسات هسته‌ای بازسازی خواهند شد
سردار شکارچی: خزانه موشک‌های پدافندی ناتو در جنگ ۱۲ روزه خالی شد
قالیباف: حماس در ۷ اکتبر اشتباه نکرد/ ایران و حزب‌الله لبنان در جریان عملیات طوفان‌الاقصی نبودند
۹۲.۲ درصد مردم به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند
اعلام آمادگی ایران برای تقویت روابط دوجانبه با هلند
بیانیه سفارت ایران در لبنان به مناسبت سالروز شهادت سیدحسن نصرالله
آمریکایی‌ها فرصت‌طلبانه و فریبکارانه عمل می‌کنند
آخرین اخبار
پزشکیان: جهان در دو سال گذشته شاهد نقض‌های گسترده‌ای بوده است
سرلشکرموسوی: سربازان شجاع ایران دشمنان را از اقدام خود پشیمان کرده‌اند
عراقچی با وزیر امور خارجه سوئیس دیدار کرد
ویژگی‌های چشم‌انداز مطلوب جمهوری اسلامی ایران بررسی شد
هشدار نسبت به تاخیر در تسویه بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی
آیت‌الله جنتی: بیانات مقام معظم رهبری نقشه راه مواجهه با توطئه‌هاست
۹۲.۲ درصد مردم به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند
سردار شکارچی: خزانه موشک‌های پدافندی ناتو در جنگ ۱۲ روزه خالی شد
اسلامی: تأسیسات هسته‌ای بازسازی خواهند شد
آمریکایی‌ها فرصت‌طلبانه و فریبکارانه عمل می‌کنند
تصویب کمک به آسیب دیدگان جنگ ۱۲ روزه از محل مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی
حضرتی: درخواست ویزای آمریکا برای خانواده رئیس جمهور کذب است
بیانات رهبر معظم انقلاب، راهبرد دولت است
بیانیه سفارت ایران در لبنان به مناسبت سالروز شهادت سیدحسن نصرالله
بازدید لاریجانی از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
تسلیم استوارنامه سفیر جدید ایران در کوبا به رئیس جمهور این کشور
قالیباف: حماس در ۷ اکتبر اشتباه نکرد/ ایران و حزب‌الله لبنان در جریان عملیات طوفان‌الاقصی نبودند
تعیین اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون ایرانیان خارج از کشور در مجلس
دریادار سیاری: اقتدار نیرو‌های مسلح باید با تمام توان حفظ شود
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ راه‌حل در قوی شدن است
جنگنده‌های روسی در حال آمدن به ایران هستند/ هر عاقلی می‌گوید بودن در NPT یعنی خسارت
دیدار وزرای خارجه ایران و استرالیا در نیویورک
اعلام آمادگی ایران برای تقویت روابط دوجانبه با هلند
اعتراض شدید بقایی نسبت به اعمال محدودیت برای دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک
عراقچی با وزیر خارجه نروژ دیدار کرد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲ مهر
رئیس جمهور وارد نیویورک شد
سخنگوی سپاه: نیروهای مسلح یک ساعت پس از تهاجم دشمن آماده اجرای عملیات بودند
امضای موافقتنامه همکاری‌های آموزشی میان ایران و مجارستان
دیدار مجدد عراقچی و گروسی در نیویورک