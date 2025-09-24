وزیر امور خارجه در حاشیه هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با وزیر امور خارجه سوئیس دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک در حاشیه هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه با ایگنازیو کاسیس، وزیر امور خارجه سوئیس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه پیش از ظهر دوشنبه ۳۱ شهریور به منظور شرکت در هشتادمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شدند. وزیر امور خارجه در این سفر ضمن مشارکت در جلسات و مباحث دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل و تبیین مواضع و دیدگاه‌های کشورمان، دیدار‌ها و نشست‌های جداگانه‌ای نیز با همتایان خود از سایر کشور‌ها و اصحاب رسانه خواهد داشت.

هشتادمین مجمع عمومی سازمان مللل متحد سه‌شنبه اول مهرماه (۲۳ سپتامبر) آغاز شد و دوشنبه ۷ مهر (۲۹ سپتامبر) به پایان خواهد رسید.