باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - شهرک گلخانه‌ای شهید بروجردی یکی از پروژه‌های بزرگ کشاورزی و گلخانه‌ای در شهرستان بروجرد استان لرستان است که با هدف توسعه تولید محصولات گلخانه‌ای، اشتغالزایی و افزایش بهره‌وری در شرایط محدودیت منابع آبی مطرح شده است.

مساحت پروژه در ابتدا حدود ۴۵ هکتار اعلام شده است. بخشی از زمین پروژه حدود ۳۲ هکتاربه ۴۸ قطعه با مساحتی بین ۶ تا ۸ هزار متر مربع تقسیم خواهد شد تا به بهره‌برداران واگذار شود.

پروژه در منطقه روستای «شب‌ماه» بخش اشترینان بروجرد قرار دارد. کل پروژه به‌عنوان بزرگ‌ترین گلخانه دولتی غرب کشور معرفی شده است.

هدف تولید تا ۱۵ هزار تن محصول گلخانه‌ای برای این شهرک اعلام گردیده است. پروژه وعده داده است که حدود ۵۰۰ شغل مستقیم ایجاد کند و مشاغل غیرمستقیم نیز به تبع آن شکل یابند.

در اولین فازها، اعتبارات اولیه‌ای به پروژه تخصیص داده شده است؛ مثلاً ۱۷ میلیارد تومان از اعتبارات چندگانه به پروژه تعلق یافته است.

زیرساخت‌های لازم پروژه در جریان تکمیل است و طبق گزارش جدید، آماده واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران است.

بنابراین، این پروژه پتانسیل بالایی دارد تا به عنوان یک مرکز گلخانه‌ای مدرن منطقه‌ای در لرستان عمل کند.

پروژه شهرک گلخانه‌ای شهید بروجردی در آستانه آغاز عملیات اجرایی

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان به همراه دکتر عباس گودرزی نماینده محترم مردم شریف بروجرد در مجلس شورای اسلامی و سرمایه‌گذار طرح، عصر امروز از پروژه شهرک گلخانه‌ای شهید بروجردی روستای شب‌ماه در بخش اشترینان بازدید کردند.

در این بازدید روند اقدامات و آماده‌سازی این طرح بررسی شد و مقرر گردید عملیات احداث این شهرک گلخانه‌ای از نیمه نخست مهرماه آغاز شود.

پروژه شهرک گلخانه‌ای شهید بروجردی به عنوان یکی از طرح‌های مهم حوزه کشاورزی و اشتغال شهرستان، با هدف توسعه کشت‌های نوین و افزایش تولید محصولات کشاورزی در دستور کار قرار گرفت.

از خاک تا فناوری؛ شهرک گلخانه‌ای شهید بروجردی الگوی نوین تولید پایدار

پروژه شهرک گلخانه‌ای شهید بروجردی از جهات مختلف می‌تواند مزیت‌ها و فرصت‌های مهمی برای منطقه ایجاد کند.

در دوران کم‌آبی و محدودیت منابع آبی، گلخانه‌ها گزینه‌ای کارآمد برای تولید مواد غذایی هستند چرا که مصرف آب کنترل‌شده‌تر است و امکان مدیریت دقیق‌تر شرایط رشد گیاه فراهم می‌آید.

افزایش کیفیت و صادرات‌پذیری محصولات

با استفاده از فناوری‌های نوین در گلخانه کشت هیدروپونیک، کنترل دما و نور، کوددهی هوشمند می‌توان محصولاتی با کیفیت صادراتی تولید کرد و بازار‌های دور و نزدیک را هدف قرار داد. مقامات پروژه نیز بر ضرورت حرکت به سمت روش‌های نوین تأکید کرده‌اند.

احداث و بهره‌برداری از شهرک، فرصت شغلی برای نیرو‌های محلی از ساخت و ساز تا نگهداری و تولید ایجاد خواهد کرد. وعده ایجاد ۵۰۰ شغل مستقیم یکی از جاذبه‌های اصلی پروژه است.

واگذاری قطعات به بهره‌برداران خصوصی و تشویق سرمایه‌گذاران به مشارکت با بخش دولتی می‌تواند ریسک پروژه را کاهش دهد و افزایش سرعت اجرا را ممکن سازد.

تولید گلخانه‌ای در مقیاس بزرگ نیاز به حمل و نقل، بسته‌بندی، سردخانه، بازاریابی و صادرات دارد که اینها می‌توانند زیرساخت‌های مکمل اقتصادی منطقه را تقویت کنند.

تقویت جایگاه منطقه‌ای و نماد توسعه

با موفقیت این پروژه، بروجرد می‌تواند به عنوان قطب گلخانه‌ای در غرب کشور مطرح شود و نمونه‌ای از تلفیق علم، فناوری و کشاورزی را به نمایش بگذارد.

شهرک گلخانه‌ای شهید بروجردی یک پروژه بزرگ با چشم‌انداز مثبت برای توسعه کشاورزی مدرن در لرستان است. اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند ظرفیت تولید محصولات گلخانه‌ای منطقه را ارتقاء داده، اشتغال پایدار ایجاد کند و بروجرد را به قطب کشاورزی نوین در غرب کشور تبدیل نماید. اما موفقیت آن در گرو تأمین منابع مالی پایدار، مدیریت فنی مناسب، بازاریابی کارآمد و هماهنگی دستگاهی است.