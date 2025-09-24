باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مهندس علی آبادی وزیر محترم نیرو به همراه استاندار استان لرستان با حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد دیدار و گفتوگو کردند.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرمآباد، در این دیدار ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر لزوم توجه ویژه به مسائل آب و برق در استان تأکید کرد.
امام جمعه خرمآباد در ابتدای سخنان خود با اشاره به سوابق انقلابی و جهادگرانه وزیر نیرو، گفت: "جنابعالی را به عنوان فردی دینی، متخصص و با تعهد میشناسیم که توانایی ایجاد تحول در وزارت نیرو و کشور را دارید.
چالش تورم و بیکاری در سه دهه اخیر در لرستان
وی در ادامه افزود: "با توجه به اینکه شما در دورههای گذشته در پروژههای مختلف موفقیتهایی داشتهاید، امیدواریم که در این مسئولیت نیز شاهد تحولی بنیادین در بهبود وضعیت آب و برق استان لرستان باشیم. "
وی در ادامه با اشاره به مشکلات استان در زمینه آب شرب و کشاورزی، افزود: "استان لرستان بیش از سه دهه است که با چالشهای بیکاری و تورم دست و پنجه نرم میکند و نیازمند تحولی همراه با جهش است. استان ما به دلیل نداشتن زیرساختهای لازم در برخی بخشها هنوز از ظرفیتهای بالقوه خود بهرهبرداری نکرده است. "
مشکلات اساسی در زمینه آب شرب پایدار
حجتالاسلام شاهرخی به وضعیت نامناسب آب شرب در برخی مناطق استان اشاره کرده و گفت: "در شهر خرمآباد، بهویژه در زمان بارشها، آب گلآلود شده و مردم از کمبود منابع آب رنج میبرند. ما در استان لرستان با مشکل بزرگ کمبود سد مخزنی مواجه هستیم، چراکه سدهای موجود قادر به ذخیرهسازی کافی آب برای تأمین نیازهای شرب و کشاورزی استان نیستند. "
وی افزود: "استان لرستان با بارشهای مناسب در برخی فصول سال مواجه است، اما پراکنش بارشها به گونهای است که نتواستهایم از این منابع آبی بهطور بهینه بهرهبرداری کنیم. در حال حاضر، استان به شبکههای آبیاری مدرن و سدهای جدید نیاز دارد تا بتوانیم این منابع آبی را ذخیره و در زمان نیاز از آنها بهرهبرداری کنیم. "
امام جمعه خرمآباد همچنین از کمبود امکانات آبیاری در استان و تأثیر منفی آن بر کشاورزان استان صحبت کرد و افزود: "با بهرهبرداری صحیح از منابع آبی و احداث شبکههای آبیاری پیشرفته، کشاورزان استان میتوانند تولیدات خود را سه برابر کنند. این شبکهها میتوانند بر ارزش افزوده محصولات کشاورزی استان تأثیرگذار باشند و از جمله انجیر سیاه و سایر محصولات استراتژیک استان را در زمان مناسب نگهداری کنند.
وی همچنین به مشکلات کشاورزان در مناطق مختلف استان اشاره کرد و گفت: "در بسیاری از مناطق، کشاورزان با مشکل تأمین آب برای محصولات خود مواجه هستند. اگر شبکههای آبیاری شکل بگیرد، میتوانیم بهطور مؤثرتر این چالشها را حل کنیم. "
امام جمعه خرمآباد در ادامه افزود: "ما هنوز در استان با مشکلات اساسی در زمینه آب شرب پایدار مواجه هستیم. در بسیاری از مناطق، بهویژه در خرمآباد، در زمان بارندگیها آب مصرفی مردم گلآلود میشود. همچنین در استان لرستان نیاز به سدهای جدید داریم که بتوانند این آبها را ذخیره کرده و به موقع در اختیار مردم و کشاورزان قرار دهند.