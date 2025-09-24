باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شش منبع آگاه می‌گویند دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در جریان جلسه روز سه‌شنبه با رهبران عرب، به آنها وعده داده که اجازه ضمیمه کردن کرانه باختری را به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل نخواهد داد.

دو نفر از این منابع گفتند که ترامپ در این موضوع قاطع بود و قول داد که به (رژیم) اسرائیل اجازه داده نخواهد شد کرانه باختری را که توسط تشکیلات خودگردان فلسطین اداره می‌شود، تصرف کند.

یکی دیگر از افراد آگاه خاطرنشان کرد که با وجود تلاش ترامپ برای اطمینان‌بخشی، آتش‌بس برای پایان دادن به جنگ تقریباً دو ساله غزه به هیچ وجه به نتیجه نرسیده است. دو نفر دیگر که با این موضوع آشنا بودند، گفتند که ترامپ و تیم او گزارشی ارائه کردند که طرح دولت آمریکا برای پایان دادن به جنگ، حکومتداری و امنیت پس از جنگ را تشریح می‌کرد.

به طور جداگانه، دو نفر از افراد آگاه به این گفت‌و‌گو اعلام کردند که رهبران عرب در جلسه سه‌شنبه قصد داشتند به رئیس جمهور آمریکا بگویند که هرگونه حمله اسرائیل به کرانه باختری احتمالاً منجر به فروپاشی توافق ابراهیم خواهد شد.

ترامپ روز گذشته با سران عربستان، امارات، قطر، مصر، اردن و ترکیه دیدار کرد. او پیش از این دیدار، به خبرنگاران گفت که این «مهمترین» نشست او در روز است، اما بدون صحبت با خبرنگاران آنجا را ترک کرد و شرکت‌کنندگان هنوز هیچ توضیح رسمی در مورد محتوای گفتگوی خود منتشر نکرده‌اند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه عصر سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز، این جلسه را «پربار» توصیف کرد، اما توضیح بیشتری نداد. قرار است اردوغان و ترامپ روز پنجشنبه دوباره در کاخ سفید دیدار کنند.

منبع: پولیتیکو