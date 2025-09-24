باشگاه خبرنگاران جوان - مهدکودک کریمه حرم مطهر بانوی کرامت همزمان با ترم پاییز از کودکان دو سال قبل از دبستان (۴ تا ۵ سال) برای دوره قرآنی” آیههای مهربانی” ثبت نام میکند.
دوره “آیههای مهربانی” به منظور برای کودکان ۴ تا ۵ سال است و کودکان در این دوره ۲۵ آیه از قرآن کریم را در قالب بازی، نمایش عروسکی، قصه گویی و انجام فعالیتهای خلاقانه حفظ کرده و با مفاهیم آیات آشنا میشوند.
تقویت هویت دینی کودک، توجه به موضوعات و مناسبتهای ملی و مذهبی از دیگر فواید و اهداف حضور در این دوره قرآنی برای کودکان است.
این دوره قرآنی در طول سه ترم برای کودکان برگزار میشود و به کودکانی که موفق به کسب امتیاز قبولی در دوره شوند در پایان ترم سوم گواهینامه پایان دوره ارائه میشود.
ثبت نام این دوره قرآنی از ۲۹ شهریور ماه آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.
خانوادهها برای کسب آگاهی بیشتر در مورد این دوره همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۳ میتوانند با شماره ۳۷۱۷۵۵۱۷ تماس بگیرند و همچنین برای عضویت در کانال مهد کریمه و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند عدد ۱۱۱ را به شماره پیامک ۳۰۰۰۱۱۲۲ ارسال کنند.
منبع:آستان مقدس کریمه اهل بیت(س)