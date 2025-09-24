باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دقایقی پیش، احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) رئیس دولت موقت سوریه در مجمع عمومی سازمان ملل به سخنرانی پرداخت. او در این نشست، از ایجاد قوانین و نهادهای جدید در سوریه و روند انتخابات پارلمانی خبر داد و خواستار لغو «کامل» تحریمها علیه دمشق شد.
الجولانی گفت: «ما خواستار لغو کامل تحریمها هستیم تا دیگر مردم سوریه را محدود نکنند».
رئیس دولت موقت سوریه همچنین به جنگ غزه اشاره کرده و گفت: «ما قاطعانه در کنار مردم غزه ایستادهایم». او تاکید کرد: «رنجی که سوریه متحمل شده را برای هیچ کس آرزو نمیکنیم. ما جزء مردمی هستیم که عمیقا از وحشت جنگ و ویرانی آگاه هستند. به همین دلیل قاطعانه در کنار مردم غزه، کودکان و زنان و همه کسانی که با نقض حقوق و تجاوز روبهرو هستند، ایستادهایم. ما خواستار پایان فوری جنگ هستیم».
رسانهها میگویند که سخنرانی الجولانی در سازمان ملل به نسبت کوتاه بود. این اولین بار در نزدیک به ۶۰ سال گذشته است که یک رئیس دولت سوریه در مجمع عمومی سازمان ملل به سخنرانی میپردازد.
الجولانی روز یکشنبه نیز در مصاحبهای با شبکه سیبیاس مجددا بر درخواست خود برای لغو تحریمهای سوریه اصرار کرد و عدم لغو تحریمها را مساوی با «همدستی در کشتار مردم سوریه» دانست. او در این مصاحبه گفت: «من معتقدم که جهان نباید با کند کردن یا جلوگیری از لغو تحریمها دوباره در کشتار مردم سوریه همدستی کند».
رئیس دولت موقت سوریه که پیش از این، در ریاض با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیدار کرده، قرار است به زودی در حاشیه این نشست مجددا با او دیدار کند. الجولانی برای دیدار مجدد با ترامپ ابراز تمایل کرده و میگوید دو طرف باید در مورد «منافع مشترک بین سوریه و آمریکا» صحبت کنند.
منبع: الجزیره