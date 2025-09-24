رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل با طرح مواضع مقتدرانه و صریح، صدای عزت و اقتدار ملت ایران را به گوش جهانیان رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به سخنرانی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل نوشت:

«رئیس جمهور محترم آقای دکتر پزشکیان با طرح مواضع مقتدرانه و صریح، صدای عزت و اقتدار ملت ایران را در مجمع عمومی سازمان ملل با شایستگی به گوش جهانیان رساند و با نمایش تصاویر شهدای بی‌گناه ایرانی، قاتلان آنها یعنی متجاوزان کودک‌کش صهیونیست را باری دیگر رسوا کرد.

‏از این موقعیت‌سنجی و درایت تقدیر می‌کنیم.»

مسعود پزشکیان رئیس جمهور حین سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، تصاویری از شهدای ایرانی در تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان نشان داد.

برچسب ها: محمد باقر قالیباف ، مسعود پزشکیان
تبادل نظر
