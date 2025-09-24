باشگاه خبرنگاران جوان - در عملیات تنگ بینا و پاسگاه سنگی، ۲۶ نفر از افسران، درجه‌داران و سربازان عراقی به اسارت نیروهای ایرانی درآمدند. این اولین دستاورد پیروزمندانه نیروهای رزمنده در جبهه سراسری ایران و ایلام بود.

به دنبال حمله سراسری ارتش رژیم بعثی عراق به ایران، نیروهای سپاه ایلام، ۲ مهر ۱۳۵۹ یعنی سه روز پس از تهاجم سراسری ارتش رژیم بعثی عراق، یک عملیات ایذایی در تنگ بینا و پاسگاه سنگی انجام دادند که در آن شرایط زمانی ضربه‌ای اساسی به متجاوزان وارد کرد.

هدف نیروها از این اقدام، عقب راندن نیروهای بعثی از تنگ بینا و پاسگاه سنگی در شمال غربی ارتفاعات میمک و انهدام واحدهای دشمن بود.

پیش از اجرای عملیات، نیروهای سپاه پاسداران در تنگ بینا با فرماندهی اکبر فرجیان زاده شناسایی‌های لازم را انجام داده بودند، سپس با حضور فرماندهان سپاه، ارتش و ژاندارمری جلسه‌ای برای هماهنگی در زمان اجرای عملیات برگزار و قرار شد برای ضربه زدن به قوای بعثی، به یکی از یگان‌های دشمن در ورودی تنگه بینا و پاسگاه سنگی، حمله و برای انهدام آن اقدام شود.

بر این اساس، ۲ مهر ۱۳۵۹ ساعت ۶، گروهی از پاسداران و نیروهای ژاندارمری و یک گروهان از تیپ یک از لشکر ۸۱ زرهی ارتش به نیروهای ارتش بعثی حمله کردند و توانستند پس از نبردی سنگین، بخشی از واحدهای دشمن را منهدم کنند و تعدادی از آن‌ها را به هلاکت برسانند. علاوه بر این، ۲۶ نفر از افسران، درجه‌داران و سربازان عراقی به اسارت نیروهای ایرانی درآمدند. این اولین دستاورد پیروزمندانه نیروهای رزمنده در جبهه سراسری ایران و ایلام بود.

این پیروزی این‌گونه حاصل شد که یک گروهان ۱۰۰ نفره از سپاه ایلام و یک گروهان از تیپ ۱ لشکر ۸۱ زرهی ارتش، بعدازظهر ۱ مهر به سمت منطقه عملیاتی و محور تنگ بینا و پاسگاه سنگی حرکت کردند و پس از حدود یک ساعت پیاده‌روی، ساعت ۲ بعدازظهر، نیروهای سپاه ایلام در قالب گروهان وارد منطقه عملیاتی شدند.

اکبر فرجیان زاده فرمانده عملیات در جلسه‌ای با فرمانده گروهان ارتش، ۳ دستگاه تانک درخواست کرد که با این درخواست موافقت شد.

نیروهای عملیاتی ساعت 5:30 صبح ۲ مهر پس از اقامه نماز، سوار بر تانک به‌سوی دشمن حرکت کردند. نیروهای ژاندارمری نیز در دهانه تنگ بینا، در قالب یک گروهان به دنبال سپاه ایلام به راه افتادند.

صادق امیدی (عضو گروه شناسایی سپاه ایلام) مواضع نیروهای دشمن در دهانه تنگ بینا را با یک قبضه خمپاره ۱۲۰ م.م چنان زیر آتش شدید قرار داد که ارتش بعثی عراق قادر به بیرون آمدن از سنگر نشد. دقایقی بعد، نیروهای عمل‌کننده، حمله کردند و ۲۶ نفر از متجاوزان بعثی را به اسارت گرفتند.

ساعت ۱۰ صبح، دشمن با ۴ فروند هلیکوپتر، ۳۰ دستگاه تانک و بهره‌گیری از آتش توپخانه‌اش پاتک کرد، اما ازآنجاکه ارتفاعات مشرف‌به تنگ بینا در اختیار نیروهای خودی بود، موفق نشد و عقب‌نشینی کرد.

محمدعلی فیضی از اعضای سپاه ایلام درباره عملیات تنگ بینا چنین می‌گوید: در تنگ بینا آن برنامه‌ای که ریختند، ساعت ۶ صبح تعداد ۴-۵ دستگاه تانک‌های خودمان با ۱۰۰ نفر نیرو از بسیج و سپاه و چند نفر از برادران ارتش به خط مقدم دشمن حمله کردند. چند نفر از دشمن اسیر شدند و بقیه کشته شدند که جنازه‌های آن‌ها همان‌جا دفن شدند و ۸ دستگاه تانک دشمن در آن عملیات که حدوداً تا ظهر طول کشید، منهدم شد و ۳ دستگاه تانک خودی هم همان اول شروع عملیات روی مین رفتند و شنی‌های آن‌ها پاره شد.

این (عملیات) زمینه‌سازی آزادی میمک بود، چون از پشت ارتفاعات، میمک را حفاظت می‌کرد و آن ضربه بسیار خوبی بود که دشمن در آن منطقه خورد. بعد بر مبنای همان شناسایی‌ها و اطلاعاتی که اینجا (تنگ بینا) به‌دست‌آمده بود، برنامه‌ریزی کردند.

