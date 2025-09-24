باشگاه خبرنگاران جوان - کیارش بیرانوند مدیرکل شیلات لرستان امروز عصر در حاشیه بازدید از مزارع پرورش ماهی خرم آباد اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه آبزی‌پروری، اظهار کرد: استان با توجه به شرایط جوی مناسب، طول رودخانه‌های جاری و حجم آب چشمه‌ها، یک استان پیشرو در این زمینه است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال در حوزه تولید بچه ماهی، بیش از ۱۵۰ میلیون قطعه بچه ماهی اصلاح‌نژاد شده در استان تولید شود که ضمن تامین نیاز استان و استان‌های همجوار، آمادگی برای صادرات این محصول به کشور‌های همسایه نیز وجود دارد.

مدیرکل شیلات لرستان با تأکید بر فعالیت اداره کل شیلات در راستای افزایش کمی و کیفی تولیدات آبزیان، گفت: استان لرستان در حوزه تولید ماهی و بچه ماهی سردابی، رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

بیرانوند به موضوع تولید ماهیان خاویاری اشاره کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، بیش از یک تن خاویار برداشت و بیش از ۳۰۰ تن گوشت ماهی خاویاری به بازار تحویل داده شود.

وی گفت: در صورت تکمیل و بهره‌برداری از زیرساخت‌های مجتمع‌های خاویاری موجود، استان لرستان در رتبه‌های برتر تولید خاویار کشور قرار گرفته و در کنار استان‌های شمالی به عنوان زیستگاه اصلی این محصول در ایران و جهان مطرح خواهد شد.

بیرانوند با اشاره به وضعیت تامین خوراک آبزیان در استان، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون پنج کارخانه تولید خوراک در لرستان فعال هستند، اما با توجه به نیاز سالانه استان به بیش از ۵۰ هزار تن خوراک، بخش عمده این نیاز از استان‌های همجوار تأمین می‌شود.

وی از وجود ظرفیت مناسب برای سرمایه‌گذاری در این حوزه خبر داد و گفت: این ظرفیت برای تامین کامل نیاز استان وجود دارد و اداره کل شیلات لرستان آماده پذیرایی از سرمایه‌گذاران در این بخش است.

منبع: روابط عمومی اداره کل شیلات استان لرستان