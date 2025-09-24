سردیس زنده یاد سرتیپ دوم اسکندر بیرانوند امروز با حضور مسئولین استانی، فرماندهان ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، آحاد و اقشار مردم در بیرانشهر نصب و رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - امام جمعه بیرانشهر در این آئین باشکوه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بیان داشت: جا دارد در این مراسم معنوی و در حضور مردم ولایتمدار بیرانشهر از رشادت‌ها و مجاهدت‌های شهدای ارتش که به این طایفه بزرگ تعلق دارند، شهدای سرافرازی همچون سرتیپ دوم اسکندر بیرانوند، امیر سرافراز هوشنگ رستمی و شهید کرمجان سکوند (کرمی نیا) یاد کنیم و به مقام شامخ این شهدای والا مقام ادای احترام نمائیم.

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی بیرانوند اظهار داشت: امروز بیرانشهر در چهلمین سال هفته دفاع مقدس، شاهد رویدادی ارزشمند است، سردیس فاتح فتح المبین امیر سرتیپ دوم اسکندر بیرانوند فرمانده‌ای دلیر و شجاع در تراز انقلاب اسلامی در این شهر نصب و رونمایی شد، از تمام مسئولین و فرماندهان نظامی و انتظامی بویژه امیر سرتیپ دوم ستاد بختیار کرمی نیا فرمانده لشکر ۸۴ پیاده لرستان و مهندس سلیمانی شهردار بیرانشهر، هادی دالوند بخشدار، محسن پیرداده رئیس شورای اسلامی بیرانشهر و دیگر عزیزانی که ماههاست برای این برنامه باشکوه پیگیری کرده‌اند از طرف خودم و فرزندان و برادران زنده یاد امیر سرتیپ دوم اسکندر بیرانوند تقدیر و تشکر می‌کنم.

برچسب ها: فتح المبین ، رونمایی ، سردیس ، لرستان
