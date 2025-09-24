سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز از جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی ورزش استان در موعد قانونی خبرداد و گفت: بر خلاف سال گذشته، امسال یک ریال هم از این بودجه به خزانه کشور برگشت نخورد.  

باشگاه خبرنگاران جوان _ حمیدرضا رضایی گفت: با توجه به رشد ۷ درصدی مجموع اعتبارات تملک سرمایه ای ورزش استان در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل از آن، به لطف خداوند و تلاش همکارانم در اداره کل، مانده اعتبارات مذکور صفر و ۱۰۰ درصد اعتبارات جذب شد.

وی با بیان این که خوشبختانه از این حیث، اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در بین ادارات کل برتر کشور قرار گرفت افزود: این دستاورد ارزشمند در حالی رقم خورده است که در سال گذشته مالی، تنها ۶۷ درصد اعتبارات تملک سرمایه ای جذب و متاسفانه نزدیک به ۳۳ درصد اعتبار مذکور، یعنی مبلغی حدود ۴۰ میلیارد تومان به خزانه کشور برگشت خورده بود.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در توضیح بیشتر گفت: نکته مهم و حائز اهمیت این است که در بخش اعتبارات هزینه ای علیرغم افزایش ۵۸ درصدی تخصیصی سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، موفق شدیم تمام اعتبارات را جذب کنیم.

وی به تبعات منفی برگشت اعتبارات عمرانی سال مالی گذشته اشاره کرد و گفت: از آن جا که جذب اعتبارات سال ۱۴۰۲ ورزش استان در دوره قبلی به صورت ناقص انجام گرفت، متاسفانه شاهد کاهش بیش از ۳۵ درصدی اعتبارات تملک سرمایه ای در بخش ملی بوده ایم که از این حیث سرعت تکمیل پروژه های عمرانی در دست اقدام با کاهش چشمگیری رو به رو شده است.

رضایی در پایان موفقیت حاصل شده را مرهون تعامل و حمایت های وزیر ورزش و جوانان، استاندار البرز، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مسئولین امور اقتصادی و دارایی البرز دانست و تصریح کرد: قطع به یقین این اتفاق فرخنده می تواند ضمن تسریع در روند اجرایی پروژه های در دست اقدام و تجهیز و نوسازی اماکن ورزشی، زمینه ساز افزایش اعتبارات استان در سال های پیش رو باشد.