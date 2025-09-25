باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل بیانیه‌ای در مورد مذاکرات امنیتی با دمشق منتشر کرد و با ادعای اینکه قصد تامین امنیت برای دروزی‌های سوریه را دارد، خواستار غیرنظامی کردن جنوب سوریه شد.

نتانیاهو گفت: «توافق با سوریه به تضمین منافع اسرائیل بستگی دارد، که از جمله شروط آن می‌توان به غیرنظامی شدن جنوب غربی سوریه و حفظ امنیت و سلامت دروزی‌ها در سوریه اشاره کرد.»

تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، می‌گوید که دمشق و تل‌آویو در حال نزدیک شدن به توافقی برای «کاهش تنش» هستند. بر اساس کلیات منتشر شده از توافق، رژیم اسرائیل حملات خود به سوریه را متوقف می‌کند و سوریه نیز متعهد می‌شود که هیچ گونه تجهیزات سنگین یا مکانیزم‌های نظامی را در نزدیکی مرز سرزمین‌های اشغالی مستقر نکند.

پیش از این، نشریه تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد در دولت ترامپ مدعی شد که توافق امنیتی بین سوریه و رژیم اسرائیل تا «۹۹ درصد» تکمیل شده است و انتظار می‌رود ظرف دو هفته آینده اعلام شود.

ابومحمد الجولانی، رئیس جمهور موقت سوریه می‌گوید سوریه در حال بازسازی است و به همین دلیل، به دنبال اجتناب از جنگ است. او گفت: «ما به سمت آتش‌بس حرکت می‌کنیم و به سوریه فرصتی برای بازسازی می‌دهیم. اگر آتش‌بس موفقیت‌آمیز باشد و اسرائیل به آنچه توافق شده است متعهد شود، شاید مذاکرات پیشرفت کند.»

منبع: رویترز