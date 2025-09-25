نخست وزیر رژیم صهیونیستی می‌گوید دمشق به عنوان بخشی از توافق امنیتی با تل‌آویو، باید جنوب غربی سوریه را غیرنظامی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل بیانیه‌ای در مورد مذاکرات امنیتی با دمشق منتشر کرد و با ادعای اینکه قصد تامین امنیت برای دروزی‌های سوریه را دارد، خواستار غیرنظامی کردن جنوب سوریه شد.

نتانیاهو گفت: «توافق با سوریه به تضمین منافع اسرائیل بستگی دارد، که از جمله شروط آن می‌توان به غیرنظامی شدن جنوب غربی سوریه و حفظ امنیت و سلامت دروزی‌ها در سوریه اشاره کرد.»

تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، می‌گوید که دمشق و تل‌آویو در حال نزدیک شدن به توافقی برای «کاهش تنش» هستند. بر اساس کلیات منتشر شده از توافق، رژیم اسرائیل حملات خود به سوریه را متوقف می‌کند و سوریه نیز متعهد می‌شود که هیچ گونه تجهیزات سنگین یا مکانیزم‌های نظامی را در نزدیکی مرز سرزمین‌های اشغالی مستقر نکند.

 پیش از این، نشریه تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد در دولت ترامپ مدعی شد که توافق امنیتی بین سوریه و رژیم اسرائیل تا «۹۹ درصد» تکمیل شده است و انتظار می‌رود ظرف دو هفته آینده اعلام شود.

 ابومحمد الجولانی، رئیس جمهور موقت سوریه می‌گوید سوریه در حال بازسازی است و به همین دلیل، به دنبال اجتناب از جنگ است. او گفت: «ما به سمت آتش‌بس حرکت می‌کنیم و به سوریه فرصتی برای بازسازی می‌دهیم. اگر آتش‌بس موفقیت‌آمیز باشد و اسرائیل به آنچه توافق شده است متعهد شود، شاید مذاکرات پیشرفت کند.»

منبع: رویترز

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، الجولانی ، سوریه
خبرهای مرتبط
الجولانی در سازمان ملل خواستار لغو کامل تحریم‌های سوریه شد
صلح یا توطئه؟ گام اول سوریه و اسرائیل برای پایان جنگ
الجولانی: اگر اسرائیل مذاکرات را به تاخیر بیندازد، خاورمیانه به هم می‌ریزد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای گروسی درباره توانایی هسته‌ای ایران
سقوط پهپاد اسرائیلی در مقر یونیفل لبنان
وعده ترامپ به سران عرب: اجازه الحاق کرانه باختری را نمی‌دهیم
کره جنوبی قصد دارد کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد
۵۱ شهید از سپیده دم امروز در غزه
رئیس جمهور شیلی: نمی‌خواهم نتانیاهو با موشک بمیرد
سازمان ملل خواستار تحقیق درباره حملات پهپادی به ناوگان صمود شد
چین با دعوت از وزیر دفاع طالبان به پکن، به هیاهوی بگرام پاسخ داد
آغاز به کار سرکنسول جدید ایران در جلال‌آباد با اولویت توسعه روابط اقتصادی
صعود تاریخی فوتسال افغانستان به جام ملت‌های آسیا با پیروزی بر میانمار
آخرین اخبار
نتانیاهو خواستار خلع سلاح جنوب سوریه شد
ترامپ فردا قرارداد واگذاری تیک‌تاک را امضا می‌کند
اظهارات تکراری فرستاده کاخ سفید درباره پیشرفت مذاکرات غزه
مکرون: توافق هسته‌ای هنوز ممکن است
الجولانی در سازمان ملل خواستار لغو کامل تحریم‌های سوریه شد
چین با دعوت از وزیر دفاع طالبان به پکن، به هیاهوی بگرام پاسخ داد
آغاز به کار سرکنسول جدید ایران در جلال‌آباد با اولویت توسعه روابط اقتصادی
تمام مهاجران افغانستانی باید اخراج شوند
وعده ترامپ به سران عرب: اجازه الحاق کرانه باختری را نمی‌دهیم
ارسال نخستین محموله آزمایشی شمش فولاد از یزد به افغانستان
صعود تاریخی فوتسال افغانستان به جام ملت‌های آسیا با پیروزی بر میانمار
انتقال اداره اشتغال اتباع خارجی تهران به خیابان میرزای شیرازی
تأکید ایران بر حمایت بین‌المللی از داخل افغانستان به‌عنوان راهکار حل چالش‌های پناهندگان
دومین گروه از افغان‌های تأییدشده، پاکستان را به مقصد آلمان ترک کردند
ورود تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان به تهران + فیلم
تیراندازی در دفتر اداره مهاجرت دالاس
حمله پهپادی یمن به رژیم اسرائیل؛ ۲۰ صهیونیست زخمی شدند
پادشاه اسپانیا در سازمان ملل: قتل عام غزه باید فوراً متوقف شود
زلنسکی: اگر ملتی خواهان صلح است، باید روی سلاح‌های خود کار کند
سازمان ملل خواستار تحقیق درباره حملات پهپادی به ناوگان صمود شد
سقوط پهپاد اسرائیلی در مقر یونیفل لبنان
رشد تجارت خارجی افغانستان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ + فیلم
۷۶ درصد آمریکایی‌ها معتقدند ترامپ شایسته جایزه صلح نوبل نیست
یادبود شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم در مشهد برگزار شد + فیلم
مرتس وضعیت وخیم اقتصادی آلمان را تائید کرد
وزیر دفاع ایتالیا حمله به ناوگان صمود را محکوم کردند
ادعای گروسی درباره توانایی هسته‌ای ایران
کره جنوبی قصد دارد کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد
رئیس جمهور شیلی: نمی‌خواهم نتانیاهو با موشک بمیرد
۵۱ شهید از سپیده دم امروز در غزه