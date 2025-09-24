رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اهمیت محور شرق گفت: تکمیل محور ریلی شرق از سواحل مکران در چابهار تا زاهدان و تسریع در ادامه آن از زاهدان به سمت سرخس در اولویت قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید حمید پورمحمدی چهارشنبه شب در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با تاکید بر لزوم واگذاری امور کشور به بخش غیر دولتی به جز تامین امنیت، نظارت و آموزش افزود: سفر ما به استان خراسان رضوی با برنامه صورت گرفته است و نشست با اعضای اتاق بازرگانی آن در اولویت قرار گرفت.

وی تاکید کرد: باور داریم که ظرفیت‌های خراسان رضوی بالا بوده بویژه چراغ این استان پر نورتر از اتاق‌های بازرگانی سایر استان‌ها و تشکل‌های هم راستا است.

رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: این سفر با گروهی از معاونان و کارشناسان این سازمان انجام گرفته که در همه موضوعات اجتماعی، فرهنگی، اجتماعی و عمرانی استان مسائل را بررسی خواهند کرد و تلاش شده است تا دغدغه‌ها و مشکلات استان با کارشناسان برنامه ریز کشور واکاوی شود.

پورمحمدی ادامه داد: باور سازمان برنامه و بودجه این است که خراسان رضوی که محور شرق از آن عبور می‌کند، محور تحول و پیشرفت کشور با تمام محدودیت‌ها و مشکلات اش بوده و ما در این سازمان برنامه ویژه برای این محور داریم.

وی گفت: حمل و نقل، فعال کردن ظرفیت‌های سواحل مکران و محور شرق طرح‌های حیاتی برای سازمان برنامه و بودجه هستند و نقشه مربوط به آن تهیه شده که از سرخس تا چشمه ثریا را شامل می‌شود، بنا داریم که این کریدور را فعال کنیم.

کریدور شرق به غرب از مسیر سرخس فعال می‌شود

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: این موضوع در سفر اخیر رییس جمهور به چین نیز مورد تاکید قرار گرفت و رییس جمهور کشورمان با همتای خود در چین توافق کردند که کریدور شرق به غرب که از مسیر سرخس تا چشمه ثریا می‌گذرد را فعال کنند.

پور محمدی یکی از مهمترین اولویت‌های این سازمان را کریدور شرق به غرب و ایجاد مسیر جاده‌ای از خراسان به سمت کشور‌های آذربایجان، ترکیه و ارمنستان دانست و گفت: طبق برنامه ریزی که صورت گرفته در هر شکل ممکن در این دولت تلاش خواهد شد مسیر مزبور ایجاد شود.

وی اظهار کرد: ساخت مسیر ریلی از چابهار به زاهدان در سال جاری به اتمام خواهد رسید و تمرکز دولت در سال آینده بر اتمام مسیر ریلی زاهدان تا سرخس خواهد بود، چرا که این مسیر علاوه بر بحث‌های زیرساختی، ترانزیتی و اقتصادی، از نظر تمدنی نیز بسیار حایز اهمیت است.

به گفته وی، همان طور که تلاش می‌شود آب از جنوب کشور به استان‌های مرکزی و شرق کشور برسد، در تلاش هستیم ریل نیز از شمال به سمت سواحل مکران بیاید تا با توسعه زیرساخت‌ها بتوان از حجم محرومیت و ناامنی در منطقه مکران کاست.

خراسان رضوی مرکز تمدن ایران است

رییس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی را به معنای واقعی کلمه مرکز تمدن ایران دانست و گفت: ستاره امام هشتم، بزرگان و نخبگان فرهنگی و ادبی و علمی این منطقه آن چنان فروزان است که همه دنیا را روشن کرده و همه داشته‌های ایران اسلامی از منطقه خراسان است.

پور محمدی ادامه داد: لذا جدا از گردشگران زیارت این منطقه، پرداختن به هر یک از بزرگان علمی و فرهنگی و ادبی این دیار خود سرآغاز بسیاری از جشنواره و رویداد‌هایی است که آوازه اش همه جهان را خواهد گرفت، سال‌ها می‌توان برای آن نوشت.

وی اظهار کرد: در واقع منطقه شرق بویژه خراسان موتور توسعه ایران بزرگ است و دوباره احیا خواهد شد، لذا نباید سختی‌ها باعث شود که این داشته‌های این سرزمین فراموش شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: نباید ساده از کنار جنگ ۱۲ روزه امسال گذشت، این جنگ از حمله چنگیز خان مغول کمتر نبود، مقابله با شرورترین رژیم و بزرگترین قدرت دنیا پیش روی ایران بود، قرن‌ها این کشور بالنده بوده است و این سختی‌های اقتصاد هم را هم پشت سر خواهد گذاشت و به توسعه خواهد رسید.

پورمحمدی با شمردن موضوعات مطرح شده در این نشست حول محور زیرساخت‌های حمل و نقل، تجارت و مباحث تعاملات تجاری با کشور‌های همسایه، ارز و تهاتر کالا، گروه‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران، تفویض اختیارات گفت: هر آنچه که سازمان برنامه و بودجه بتواند به استان تفویض اختیار کند، این مهم را انجام خواهد داد.

وی گفت: روزی در سازمان برنامه و بودجه برای محور شرق در نظر گرفته شده و چند کارگروه تشکیل شده است که یک کارگروه شامل استانداران و روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها و کارگروه دیگر شامل فعالان اتاق‌های بازرگانی و تعاون است.

به گفته وی، کارگروهی نیز با رویکرد تعامل گرا با تشکل‌های مربوط به مهندسان مشاور و پیمانکار تشکیل شده که، چون آنان از بدنه سازمان هستند، به صورت ویژه به مشکلات آنها رسیدگی می‌شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص مباحث ارزی افزود: بر این باور هستم که رفتار کج منشانه‌ای در این خصوص صورت گرفته و نیاز به رویکردی دارد که هم بانک مرکزی ارز بیشتری دریافت کند و هم بخش خصوصی درآمد بیشتری داشته باشد.

پورمحمدی پیشنهاد کرد که استاندار خراسان رضوی و اتاق بازرگانی استان با استانداران و اتاق‌های بازرگانی استان‌های شرق به همراه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه برای بررسی مسائل استان و شرق کشور نشستی داشته باشند تا به یک نتیجه مناسب رسید.

وی گفت: در لایحه بودجه که در شرف تدوین آن هستیم، تلاش می‌شود مسائل بودجه‌ای خراسان رضوی لحاظ شود و براساس آنچه به مصلحت کشور باشد، در لایحه بودجه سال آینده قرار گیرد.