رئیس‌جمهور گفت: ایران خواهان صلح و آرامش است، اما هرگز زیر بار زور هم نمی‌رود. از سوی دیگر اگرچه بازگشت هر تحریمی ناخوشایند است، اما پایان راه نیست و قرار نیست ما در برابر آن تسلیم شویم.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان پیش از ظهر چهارشنبه به وقت محلی در ادامه برنامه‌های سفر به نیویورک، در دیدار جمعی از فعالان ضد جنگ، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال صلح، آرامش، عدالت و انصاف است، اظهار داشت: اگر انسان‌ها بپذیرند که حقوق و حدود خود را رعایت کنند، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه تا زمانی که زبان زورگویی برقرار باشد، امکانی برای گفت‌و‌گو باقی نخواهد ماند، افزود: ایران به هیچ‌وجه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست. ما از گفت‌و‌گو روی‌گردان نیستیم، اما گفت‌و‌گو با پرهیز از زورگویی و از موضع برابر معنا می‌یابد.

پزشکیان در ادامه تصریح کرد: حمله رژیم صهیونیستی به قطر، آن هم به نشستی که به منظور بررسی پیشنهاد آتش‌بس برگزار شده بود، نشان داد که این رژیم به هیچ خط قرمز و اصلی از حقوق بشر پایبند نیست.

رئیس جمهور گفت: کشور‌های منطقه و بسیاری از کشور‌های دیگر دنیا امروز بهتر و بیشتر درک کرده‌اند که عامل ناامنی نه ایران، بلکه رژیم صهیونیستی است. البته این چیزی از مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی کم نمی‌کند. این رژیم صهیونیستی است که مرتکب هر جنایتی می‌شود، اما ایران تحریم می‌شود؛ این مصداق روشن حاکمیت قانون جنگل است.

پزشکیان با اشاره به سابقه دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: آمریکا همواره تلاش کرده برای ایران مشکل‌تراشی کرده و در منطقه ناامنی و جنگ به راه بیندازد؛ جمهوری اسلامی ایران به هیچ‌وجه خواهان جنگ و درگیری نیست، اما به هر تجاوزی با قدرت و قاطعانه پاسخی پشیمان کننده می‌دهد.

رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ ایرانی حاضر نیست کشور خود را به دشمن واگذار کند، اظهار داشت: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه باعث ارتقای وحدت و انسجام در جامعه ایران شد.

پزشکیان با اشاره به اینکه هیچ کدام از نهاد‌های بین‌المللی توان مقابله با جنایات و تجاوز‌های رژیم صهیونیستی را ندارند، افزود: این جنایات به پشتوانه حمایت‌های آمریکا و برخی کشور‌های غربی صورت می‌گیرد؛ وجدان بشری چگونه در برابر کشتار ۶۵ هزار انسان بی‌دفاع و بی‌گناه در غزه سکوت کرده است! رفتار وحشیانه و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی با انسان‌های بی‌گناه و بی‌دفاع در دنیایی که مدعی حقوق بشر است، چگونه قابل توجیه و پذیرش است؟!

رئیس جمهور در ادامه سخنانش با بیان اینکه ایران از دیپلماسی عمومی و ارتباط و مراوده میان دو ملت ایران و آمریکا استقبال می‌کند، اما این دولت آمریکاست که مانع رابطه بین مردم دو کشور می‌شود، تصریح کرد: ایران در حین مذاکره با آمریکا بود که رژیم صهیونیستی با چراغ سبز این کشور به ما حمله کرد. چه کسی از برجام خارج شد؟ حمله به ایران بر اساس کدام قاعده بین‌المللی قابل توجیه است!

پزشکیان با اشاره به اینکه کشور‌های زیاده‌خواه مرتکب هر تجاوز و جنایتی می‌شوند و هر دفاعی در برابر این تجاوزات و جنایات را تروریسم توصیف می‌کنند، گفت: ایران خواهان صلح و آرامش است، اما هرگز زیر بار زور هم نمی‌رود. از سوی دیگر اگر چه بازگشت هر تحریمی ناخوشایند است، اما پایان راه نیست و قرار نیست ما در برابر آن تسلیم شویم. ما راه برون‌رفت از هر وضعیتی را پیدا خواهیم کرد، به ویژه آن‌که امروز ایران علاوه بر روابط گسترده دوجانبه با همسایگان، در عرصه منطقه‌ای و جهانی نیز ظرفیت خوبی مثل عضویت در سازمان‌هایی نظیر شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را دارد.

جمعی از فعالان ضد جنگ حاضر در این نشست نیز به تشریح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

انتقاد از بیان سخنان غیرواقعی و غیرمنطبق بر عملکرد کشور‌ها از سوی سران آنها در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، تاکید بر اجرای عدالت به عنوان راهکار موثر استقرار صلح واقعی در جهان، انتقاد از مواضع ستیزه‌جویانه رئیس جمهور آمریکا علیه ایران، تاکید بر اهمیت گفت‌وگوی مستقیم و بی‌واسطه ایران و آمریکا برای حل و فصل مسائل، تاکید بر ضرورت تقویت دیپلماسی عمومی و گسترش روابط میان مردم ایران و آمریکا به ویژه برای بی‌اثر کردن تبلیغات دروغ رسانه‌ای در آمریکا علیه ایران و ضرورت اتخاذ اقدامات بازدارنده موثر برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه اهم نظرات مطرح شده از سوی مدعوین این نشست بود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: سازمان ملل ، مسعود پزشکیان
