درحالی که مسئولان یک ضامن معتبر یا سهام عدالت و یارانه را برای وثیقه دریافت تسهیلات ازدواج کافی می‌دادند بسیاری از بانک‌ها توجهی به این موضوع و تکلیف قانونی ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - تسهیلات ازدواج که روزی قرار بود بخشی از مشکلات زوج‌های جوان را حل کند، اما حالا با سنگ‌اندازی و برخورد‌های سلیقه‌ای برخی بانک‌ها به چالشی بزرگ برای زوج‌های جوان تبدیل شده است زوج‌هایی که هر از چندگاهی شاهد خبر‌هایی در خصوص ضامن وام ازدواج هستند، اما این در حالیست که واقعیت با این اخبار زمین تا آسمان فاصله دارد!

تسهیلات تکلیفی ازدواج که به تازگی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص آن اظهار کرده است: ما طبق قانون مکلف هستیم که امسال ۲۵۰ همت به ازدواج و فرزندآوری تسهیلات بدهیم؛ عملکردی هم که تا الان داشتیم از لحاظ زمانی از آن چیزی که در قانون بودجه آمده کمتر نیست قطعاً تا پایان سال ما ۲۵۰ همت را می‌دهیم.

او گفت: بانک مرکزی بار‌ها ابلاغ کرده که بانک‌ها در مورد وام ازدواج و وام‌های خرد بیش از یک ضامن البته معتبر نباید بگیرند؛ بانک‌هایی که متخلف بودند اگر به ما گزارش بدهند ما با آنها برخورد می‌کنیم و با متخلفان برخورد کردیم، اما ما معمولا برخورد‌ها را اعلام نمی‌کنیم.

تسهیلات ازدواج باید فقط با یک ضامن پرداخت شود

پرداخت تسهیلات ازدواج با یک ضامن که پیش از این هم علیرضا قیطاسی دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌ها در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: بانک‌ها باید نهایت همکاری را با متقاضیان این تسهیلات به عمل آورند. همچنین این تسهیلات باید با حداکثر یک ضامن و یک سفته پرداخت شود.

او به تازگی هم اظهار کرده بود: در ابتدا، متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، اعتبارسنجی می‌شوند و اگر رتبه اعتبارسنجی آنها مناسب بود دیگر نیازی به ضامن ندارند. چنانچه اعتبارسنجی متقاضیان، ضعیف بود در وهله اول می‌توان یارانه، سهام عدالت و یا سایر دارایی‌های مالی آنها و یا بستگان درجه اول را به عنوان ضمانت قرار دهند.

او افزود: اگر متقاضیان این وثایق را هم نداشتند می‌توان یک فقره سفته و یک نفر را هم به عنوان ضامن قرار دهند. لازم به ذکر است بانک‌ها برای این تسهیلات مجاز نیستند بیشتر از یک ضامن درخواست کنند.

گلایه متقاضیان تسهیلات ازدواج از برخورد‌های سلیقه‌ای بانک‌ها در حوزه ضامن

تاکید به پرداخت تسهیلات ازدواج با یک ضامن و یا وثیقه‌گذاری سهام عدالت و یارانه درحالیست که پیام بسیاری از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان حاکی از چیز دیگری است در همین رابطه یکی از مخاطبان ما نوشت: از من سه ضامن، یک چک و سفته دریافت شده هر کدوم ۱.۵ برابر کل تعهد این درست است؟

دیگر مخاطب ما هم نوشت: وام ازدواج دخترم معرفی کردن بانک سه تاضامن کارمند خواستند با هرکدام دوتاچک ۴۵۰ملیونی و سفته بخدا این چطور وامی است پدرمان درآمد اندازه نصف وام خرج کردیم تا سه تا ضامن پیدا کردیم!

همچنین دیگر مخاطب ما نوشت: روز گذشته برای وام ازدواج به من گفتند که چهار تا ضامن باید بیارم برای دو تا سیصد میلیون و ضامن باید حقوق بالای ۲۵ میلیون تومان داشته باشد و بدهی نداشته باشد.

یکی دیگر از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان هم نوشت: من برای ۷۰۰ میلیون تومان وام ازدواج ۴ نفر ضامن با ۲برگ چک صیادی و ۲برگ سفته بردم و ۲ماهه تو نوبت هستم و هنوز تسهیلات پرداخت نشده است.

بی‌توجهی بانک‌ها به تکلیف قانونی در خصوص یک ضامن برای وام ازدواج به کنار برای پیگیری بحث ضمانت سهام عدالت و یارانه برای تسهیلات ازدواج به چندین بانک سری زدیم که یا بانک‌ها از این موضوع اطلاعی نداشتند یا اصلا آن را قبول نکردند! حالا که این تکلیف قانونی به درستی اجرا نمی‌شود نقش بانک مرکزی در برخورد با متخلفان چگونه است آیا صرفا گفتن با متخلفان برخورد کردیم کافیست؟ درحالی که بسیاری از زوج‌های جوان برای حل مشکلات خود به این تسهیلات نیازمند هستند.

