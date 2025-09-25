باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در نشست مشترک حاجینژاد، قائممقام معاونت امور استانها، و امیر رئوف مدیرکل صدا و سیمای فارس به همراه مدیران ستادی و معاونان و مدیران، تولیدات مرکز فارس برای هفته «ایرانجان – فارس ایران» بررسی شد.
در آغاز جلسه، امیر رئوف مدیرکل ضمن عرض خیرمقدم و خوش آمدگویی، راهاندازی این رویداد را، اقدامی راهبردی در چارچوب سند تحول رسانه ملی، بستری برای دیدهشدن توانمندیها و دستاوردهای استانها در سطح ملی، و تقویت مسیر پیشرفت دانست.
او، استان فارس را مهد فرهنگ و تمدن اسلامی خواند و افزود: رویداد «ایرانجان» با گزاره راهبردی «دین، حماسه، هنر»، بازنمایی از هویت دینی و روحیه حماسی استان برگزار میشود. رئوف تمرکز این رویداد را بر معرفی ظرفیتهای متنوع فارس در حوزههای گوناگون دانست و پروژههای اولویتدار از قبیل انتقال آب از خلیج فارس به استان، آزادراه شیراز–بوشهر، خطآهن شیراز–بوشهر که هماکنون متوقف مانده، و کمک به توسعه مناطق ویژه اقتصادی را از مطالبات کلان استان عنوان کرد و تکمیل این پروژهها را در مسیر پیشرفت اقتصادی بسیار مؤثر دانست.
در ادامه جلسه، حاجینژاد قائممقام معاونت امور استانها، نقش این رویداد را در ارتقای جایگاه استانها در عرصه ملی پراهمیت ارزیابی کرد و بهرهگیری از تجربههای مثبت سایر استانها و ترکیب ابتکارات بومی را لازمه برگزاری شایسته آن دانست. وی بر کیفیت تولیدات این رویداد تأکید کرد.
در این سفر، مدیران کل ستادی کارگروههای تخصصی بهمنظور ارزیابی و نظارت بر تولیدات این رویداد در فارس تشکیل دادند و نقاط قوت وقابل تامل آثار مرکز فارس را بهدقت بررسی کردند.
لازم به ذکر است رویداد ملی ایران جان در فارس از ۱۹ تا ۲۵ مهرماه برگزار میشود.