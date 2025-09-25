باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس بیگدلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره گرانی قیمت گوشت گفت: درخصوص افزایش قیمت گوشت قرمز و گوشت سفید بهویژه مرغ بیشترین ارز ترجیحی را در حوزه واردات نهادههای دامی داریم یعنی سه برابر حجم یارانهای که در ارز ترجیحی برای داروها در نظر گرفته شده برای نهادههای دامی دیده شده است که بتوانیم سفره مردم را درخصوص گوشت قرمز و گوشت سفید به یک شکلی مدیریت کنیم تا دهکهای پایین هم دسترسی به خرید این محصولات را داشته باشند.
نماینده مردم تاکستان در مجلس اظهار کرد: بزرگترین اشکال در این است که واردکنندگان نهادههای دامی کاملاً بهصورت انحصاری عمل میکنند و این موضوع در دست چند نفر بیشتر در کشور نیست و توزیعکنندگان هم به نوعی با واردکنندگان مرتبط هستند و این آسیب بزرگی میزند.
این نماینده مجلس بیان کرد: پیشنهاد ما به وزارت جهاد کشاورزی این بوده که باید سیستمی طراحی کنند که دامداران و مرغداران را بهطور مستقیم وارد بازار کنند تا واسطهها حذف شوند و دلالهایی که عموماً به واردکنندهها وصل هستند باید حذف شوند و این موضوع خیلی میتواند کمک کند به اینکه هم واسطهها حذف شوند و هم اختلاف قیمت بین واردات و قیمتی که بهدست تولیدکننده میرسد کمتر شود، چون واقعاً تفاوت آن بسیار زیاد است.
بیگدلی درباره طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی گفت: موضوع استیضاح با محورهای چندگانه مطرح شده، اما هنوز در دست بررسی است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تصریح کرد: اشکال اساسی این است که ما وقتی با وزیر و معاونانش صحبت میکنیم، وضعیت را خیلی مطلوب و گل و بلبل عنوان میکنند، اما وقتی با اتحادیهها، انجمنهای صنفی و خود تولیدکنندهها صحبت میکنیم، مسائل و مشکلات بسیار زیاد است که این نشان میدهد اشرافیت کامل در وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد و متأسفانه تا امروز ارادهای برای اصلاح وضع موجود را شاهد نبودهایم.