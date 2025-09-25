باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
قبل از کاغذ، مردم ایران چگونه چیزی ثبت می‌کردند؟ + فیلم

مهمان تاریخ نگار برنامه تلویزیونی در خصوص تاریخچه کاغذ نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خسرو معتضد، تاریخ نگار  با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد تاریخچه کاغذ توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

 

