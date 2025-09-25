معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی گفت: به دلیل مازاد عرضه و افزایش تعداد صندلی شاهد کاهش قیمت بلیت حتی پایین تر از نرخ مصوب در برخی از بازه های زمانی بوده ایم اما مشکل اصلی ما کمبود ناوگان هوایی در برخی از شهرها به دلیل توپوگرافی خاص آنها بوده ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛محبوبه کباری - حمید رضا صانعی معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه بر خلاف تصور رایج، افزایش قیمت بلیت هواپیما به طور فراگیر مشاهده نمی‌شود  گفت:  حتی در برخی مسیرها، عرضه صندلی‌ها به قدری بالا بود که قیمت بلیت به شدت کاهش یافت و مردم توانستند بلیت رفت و برگشت را با قیمتی بسیار پایین‌تر از حد معمول تهیه کنند. این وضعیت نشان‌دهنده مازاد عرضه در بخش‌هایی از بازار هوانوردی است. 

صانعی در ادامه به چالش اصلی صنعت هوایی اشاره کرد و گفت: عمده مشکل صنعت هوایی کشور، نه در فراوانی عرضه، بلکه در کمبود ناوگان مناسب برای پرواز به شهر‌هایی است که نیازمند هواپیما‌های خاص هستند. این هواپیما‌ها باید قادر به عملیات در فرودگاه‌هایی با باند‌های کوتاه، ترافیک هوایی کمتر، یا شرایط توپوگرافی و عملیاتی ویژه باشند. 

وی ریشه این مشکل را فرسودگی ناوگان شرکت‌های دولتی دانست و توضیح داد: در گذشته، مسئولیت پرواز به این شهر‌های خاص، عمدتاً بر عهده شرکت‌های دولتی مانند ایران ایر و آسمان بوده است. اما به دلیل عدم صرفه اقتصادی پرواز به این مسیرها، ناوگان این شرکت‌ها به تدریج جایگزین نشده و حتی با مشکلات جدی در زمینه تعمیر و نگهداری مواجه شده‌اند. این مسئله منجر به کمبود هواپیما‌های مناسب برای پوشش‌دهی این مسیر‌های حیاتی شده و در نهایت، بر توانایی ارائه خدمات و قیمت‌گذاری در این شهر‌ها تأثیر منفی گذاشته است. 

معاون سازمان هواپیمایی در پایان بر لزوم اقدامات اصلاحی تأکید کرد: برای حل این چالش، لازم است ضمن نوسازی و به‌روزرسانی ناوگان هوایی، برنامه‌ریزی دقیقی برای تأمین هواپیما‌های مناسب پرواز به فرودگاه‌های خاص صورت گیرد. همچنین، بازنگری در مدل اقتصادی پرواز به این مسیر‌ها و ارائه مشوق‌های لازم به شرکت‌های هواپیمایی می‌تواند به رفع مشکل کمبود و بهبود خدمات کمک کند. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: پرواز ، هواپیمایی
خبرهای مرتبط
پرداخت ۱.۶ میلیارد دلار تسهیلات برای راه‌آهن رشت-آستارا
امن‌ترین مسیر بین آسیای مرکزی و اروپا با تکمیل کریدور ارس کلید خورد
جابه‌جایی ۳۷ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در تابستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امن‌ترین مسیر بین آسیای مرکزی و اروپا با تکمیل کریدور ارس کلید خورد
تضاد میان وعده‌ها و اجرا؛ از یک ضامن برای تسهیلات ازدواج تا سهام عدالت برای وثیقه
آیا مکانیسم ماشه می‌تواند بر اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد؟
کاهش ۱۵ درصدی قیمت میوه از نیمه مهرماه
پرداخت ۱.۶ میلیارد دلار تسهیلات برای راه‌آهن رشت-آستارا
۱۵ درصد از نیروگاه‌ها می‌توانند از سوخت مازوت استفاده کنند
میانگین مصرف بنزین در هفته پایانی شهریور؛ ۱۴۰ میلیون لیتر در روز
مقابله با پولشویی در بازار مسکن از طریق اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک واسکان
آخرین اخبار
میانگین مصرف بنزین در هفته پایانی شهریور؛ ۱۴۰ میلیون لیتر در روز
کاهش ۱۵ درصدی قیمت میوه از نیمه مهرماه
مقابله با پولشویی در بازار مسکن از طریق اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک واسکان
۱۵ درصد از نیروگاه‌ها می‌توانند از سوخت مازوت استفاده کنند
تضاد میان وعده‌ها و اجرا؛ از یک ضامن برای تسهیلات ازدواج تا سهام عدالت برای وثیقه
پرداخت ۱.۶ میلیارد دلار تسهیلات برای راه‌آهن رشت-آستارا
آیا مکانیسم ماشه می‌تواند بر اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد؟
امن‌ترین مسیر بین آسیای مرکزی و اروپا با تکمیل کریدور ارس کلید خورد
اسنپ بک‌ مانعی برای تجارت ما نیست
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز جمعه
چهل و دومین اجلاس ایکائو با حضور نمایندگان ایران آغاز به کار کرد
روند مایع سازی گاز در کشور تقویت می‌شود
بانک مرکزی تامین ارز همه ثبت سفارش‌های کمتر از ۵۰ هزار دلار را عملیاتی کرد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲ مهر ماه
تردد ۳ میلیون خودرو در شهریور ماه + فیلم
رونق بازار ساخت و ساز در شمال کشور/ سازندگان پای کار آمدند
۷۸ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد
پیش‌فروش و حراج سکه بانک مرکزی از هفته آینده آغاز می‌شود
وضعیت ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته بهتر است+ فیلم
بانک مرکزی دستورالعمل نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را تصویب کرد
تصویب دو دستورالعمل جدید برای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه
سند ۲۰ ساله استاندارد و کیفیت کشور تصویب شد
تعدیل نرخ پایه گمرکی راه حلی برای رونق صادرات
افزایش ۱۴ هزار بشکه‌ای تولید نفت کشور
۹۷ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی داریم
حجم ذخایر سوخت گازوئیل ۸۰ درصد افزایش یافته است
پاکت پول میلیاردی توسط کارمند بخش خدمات شهر فرودگاهی به صاحبش برگشت
سیاست‌های جدید وزارت جهاد منجر بر برهم زدن نظم بازار می‌شود
مکانیزم ماشه محدودیت آزاردهنده جدیدی برای فروش نفت ایجاد نخواهد کرد+ فیلم
قطعا تا پایان سال ۲۵۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت می‌شود