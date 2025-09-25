باشگاه خبرنگاران جوان ؛محبوبه کباری - حمید رضا صانعی معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه بر خلاف تصور رایج، افزایش قیمت بلیت هواپیما به طور فراگیر مشاهده نمیشود گفت: حتی در برخی مسیرها، عرضه صندلیها به قدری بالا بود که قیمت بلیت به شدت کاهش یافت و مردم توانستند بلیت رفت و برگشت را با قیمتی بسیار پایینتر از حد معمول تهیه کنند. این وضعیت نشاندهنده مازاد عرضه در بخشهایی از بازار هوانوردی است.
صانعی در ادامه به چالش اصلی صنعت هوایی اشاره کرد و گفت: عمده مشکل صنعت هوایی کشور، نه در فراوانی عرضه، بلکه در کمبود ناوگان مناسب برای پرواز به شهرهایی است که نیازمند هواپیماهای خاص هستند. این هواپیماها باید قادر به عملیات در فرودگاههایی با باندهای کوتاه، ترافیک هوایی کمتر، یا شرایط توپوگرافی و عملیاتی ویژه باشند.
وی ریشه این مشکل را فرسودگی ناوگان شرکتهای دولتی دانست و توضیح داد: در گذشته، مسئولیت پرواز به این شهرهای خاص، عمدتاً بر عهده شرکتهای دولتی مانند ایران ایر و آسمان بوده است. اما به دلیل عدم صرفه اقتصادی پرواز به این مسیرها، ناوگان این شرکتها به تدریج جایگزین نشده و حتی با مشکلات جدی در زمینه تعمیر و نگهداری مواجه شدهاند. این مسئله منجر به کمبود هواپیماهای مناسب برای پوششدهی این مسیرهای حیاتی شده و در نهایت، بر توانایی ارائه خدمات و قیمتگذاری در این شهرها تأثیر منفی گذاشته است.
معاون سازمان هواپیمایی در پایان بر لزوم اقدامات اصلاحی تأکید کرد: برای حل این چالش، لازم است ضمن نوسازی و بهروزرسانی ناوگان هوایی، برنامهریزی دقیقی برای تأمین هواپیماهای مناسب پرواز به فرودگاههای خاص صورت گیرد. همچنین، بازنگری در مدل اقتصادی پرواز به این مسیرها و ارائه مشوقهای لازم به شرکتهای هواپیمایی میتواند به رفع مشکل کمبود و بهبود خدمات کمک کند.