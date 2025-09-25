باشگاه خبرنگاران جوان - سید جواد رسولی با بیان اینکه ابتدای مهرماه هر سال تا پایان شهریورماه سال آینده معادل یک سال زراعی محاسبه می شود، افزود: این میزان بارش در مشهد در شرایطی رقم خورده است که میزان بارش ها در این کلانشهر در دوره آماری (۳۰ ساله) معادل ۲۴۳ میلیمتر بوده است.

وی با بیان اینکه کلانشهر مشهد در تابستانی که گذشت هیچ بارشی را ثبت نکرد، خاطر نشان کرد: هرچند میزان بارش در این ایام همیشه کم بوده اما ثبت هیچ بارندگی بسیار محدود بوده است.

رییس تحقیقات مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی تصریح کرد: در سال زراعی گذشته، به جز شهرستان های بجستان، تایباد، فریمان و گناباد، همه شهرستان های استان کاهش بارندگی را نسبت به سال قبل تر به ثبت رسانده اند.

رسولی عنوان کرد: سال زراعی گذشته کلات با ۱۸۰ میلیمتر بیشترین بارش و شهرستان سبزوار با ۶۷ میلیمتر کمترین بارش ها را داشته اند.

وی اضافه کرد: میانگین بارش ها در سال زراعی گذشته (اول مهرماه ۱۴۰۳ تا اول مهرماه ۱۴۰۴) در خراسان رضوی ۱۲۹ میلیمتر بوده است که این میزان بارندگی نسبت به سال زراعی قبل تر ۵۵ درصد و نسبت به دوره آماری ۶۲ درصد کاهش بارندگی را نشان می‌دهد.

منبع: ایرنا