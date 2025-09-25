شهروندخبرنگار ما تصاویری از آیین نواختن زنگ مهر و بازگشایی مدارس در آموزشگاه حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شهرستان فیروزه را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان فیروزه در آیین نواختن زنگ مهر و بازگشایی مدارس در آموزشگاه حضرت زینب کبری (س) از تلاش مدیران جدید و پیشین اداره آموزش و پرورش در بازگشایی هر چه بهتر مدارس قدردانی کرد. 

محمد اسماعیل نصرآبادی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای معلم و دانش آموز، فرا رسیدن اول مهر و بازگشایی مدارس و بهار تعلیم و تربیت را به دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید تبریک گفت و افزود:اول مهربرای بسیاری، یادآور گوشه‌ای ازخاطرات دوران تحصیل و ورود به عرصه آگاهی و دانایی و فرصتی برای شروعی تازه و پر از امید و انگیزه برای رشدو یادگیری است. حجت الاسلام والمسلیمن میرزاخان امام جمعه فیروزه هم درسخنانی ضمن تبریک سال تحصیلی جدید به دانش آموزان و معلمان و اولیا گفت:اخلاق مداری درکنار آموزش را بسیار مهم عنوان کردو یادآور شد:دانش آموزان و فرزندان خودمان را باید تمدن ساز و با اخلاق رشد دهیم که جامعه‌ای با علم و پیشرفته داشته باشیم.
جعفر گرمابی مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزه هم در ابتدای این مراسم ازتلاش مدیران مدارس درطرح مهر و بازگشایی مدارس قدردانی کرد و افزود: امسال حدود ۸ هزارو ۳۰۰ دانش آموز در ۴۷۰ کلاس درس مشغول به تحصیل می‌شوند.
در این مراسم پیام تبریک مصطفی اسدی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی توسط حسینی نماینده مدیر قرائت شد. 
همچنین اجرای سرود دانش آموزی، قرائت دکلمه، تجلیل ازمعلمان و نواختن زنگ مهر و ایثار از برنامه‌های این مراسم بود.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی 

گرامیداشت هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس

بازگشایی مدارس

گرامیداشت هفته دفاع مقدس

گرامیداشت هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس در آموزشگاه حضرت زینب کبری (س) شهر فیروزه

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شهرفیروزه

گرامیداشت هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس در آموزشگاه حضرت زینب کبری (س) شهر فیروزه

گرامیداشت هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس در آموزشگاه حضرت زینب کبری (س) شهر فیروزه

گرامیداشت هفته دفاع مقدس

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: بازگشایی مدارس ، سوژه خبری ، هفته دفاع مقدس
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خوزستان؛
مهرورزی هیئت حراس الحرام به دانش آموزان نیازمند با آماده سازی بسته‌های لوازم تحریر
شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛
آغاز سال تحصیلی جدید با عشق و مهر؛ برگزاری نهمین کمپین مداد نارنجی در ارومیه
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
همراهی فرمانده نیروی انتظامی نیشابور و هیئت همراه با فرزند شهید میرآبادی از منزل تا مدرسه در روز بازگشایی مدارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری محفل شعر فیروزه‌ای ویژه بانوان نیشابوری به مناسبت هفته دفاع مقدس + فیلم و عکس
داستان ادامه دار تاخیر در تحویل خودرو به ساینا رسید
برگزاری آئین میهمانی لاله‌ها و عطرافشانی گلزار شهدای هریس در هفته دفاع مقدس
تاخیر در ارائه تسهیلات فرزندآوری گره بسته متقاضیان دهدشتی شد
فیلمی از آغاز برداشت سیب از باغ‌های اهر
نمایی دل انگیز از پائیز هزار رنگ روستای جغدان بخش ناغان + فیلم
آخرین اخبار
نمایی دل انگیز از پائیز هزار رنگ روستای جغدان بخش ناغان + فیلم
فیلمی از آغاز برداشت سیب از باغ‌های اهر
داستان ادامه دار تاخیر در تحویل خودرو به ساینا رسید
برگزاری محفل شعر فیروزه‌ای ویژه بانوان نیشابوری به مناسبت هفته دفاع مقدس + فیلم و عکس
برگزاری آئین میهمانی لاله‌ها و عطرافشانی گلزار شهدای هریس در هفته دفاع مقدس
تاخیر در ارائه تسهیلات فرزندآوری گره بسته متقاضیان دهدشتی شد
گرامیداشت هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس در آموزشگاه حضرت زینب کبری (س) شهر فیروزه
مشکلات بسته شدن جاده قشم به بندرعباس از زبان شهروندخبرنگار + فیلم
تجلیل از روحانیون رزمنده هشت سال دفاع مقدس در نیشابور + عکس
آغاز سال تحصیلی جدید با عشق و مهر؛ برگزاری نهمین کمپین مداد نارنجی در ارومیه