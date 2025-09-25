شهروندخبرنگار ما تصاویری از آیین نواختن زنگ مهر و بازگشایی مدارس در آموزشگاه حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شهرستان فیروزه را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان فیروزه در آیین نواختن زنگ مهر و بازگشایی مدارس در آموزشگاه حضرت زینب کبری (س) از تلاش مدیران جدید و پیشین اداره آموزش و پرورش در بازگشایی هر چه بهتر مدارس قدردانی کرد.

محمد اسماعیل نصرآبادی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای معلم و دانش آموز، فرا رسیدن اول مهر و بازگشایی مدارس و بهار تعلیم و تربیت را به دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید تبریک گفت و افزود:اول مهربرای بسیاری، یادآور گوشه‌ای ازخاطرات دوران تحصیل و ورود به عرصه آگاهی و دانایی و فرصتی برای شروعی تازه و پر از امید و انگیزه برای رشدو یادگیری است. حجت الاسلام والمسلیمن میرزاخان امام جمعه فیروزه هم درسخنانی ضمن تبریک سال تحصیلی جدید به دانش آموزان و معلمان و اولیا گفت:اخلاق مداری درکنار آموزش را بسیار مهم عنوان کردو یادآور شد:دانش آموزان و فرزندان خودمان را باید تمدن ساز و با اخلاق رشد دهیم که جامعه‌ای با علم و پیشرفته داشته باشیم.

جعفر گرمابی مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزه هم در ابتدای این مراسم ازتلاش مدیران مدارس درطرح مهر و بازگشایی مدارس قدردانی کرد و افزود: امسال حدود ۸ هزارو ۳۰۰ دانش آموز در ۴۷۰ کلاس درس مشغول به تحصیل می‌شوند.

در این مراسم پیام تبریک مصطفی اسدی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی توسط حسینی نماینده مدیر قرائت شد.

همچنین اجرای سرود دانش آموزی، قرائت دکلمه، تجلیل ازمعلمان و نواختن زنگ مهر و ایثار از برنامه‌های این مراسم بود.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.