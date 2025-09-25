معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری ۱۱۹.۲ همت وام ازدواج و فرزندآوری به ۵۳۰ هزار نفر از تقاضیان پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی گفت: از ابتدای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (سال ۱۴۰۰) تا پایان شهریور ماه سال‌جاری، بالغ بر ۶۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به بیش از ۳ میلیون و ۵۳۰ هزار نفر و بیش از ۱۵۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر پرداخت شده است. همچنین در تسهیلات ازدواج ۸۷ درصد و در تسهیلات فرزندآوری ۸۲ درصد افراد موفق به اخذ آن شده‌اند که از این آمار صرفاً ۱۳ درصد در تسهیلات ازدواج و ۱۸ درصد در تسهیلات فرزندآوری در صف اخذ این تسهیلات هستند. براین اساس طی ۶ ماه ابتدایی سال بالغ بر ۹۷.۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ۲۹۰ هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است. همچنین تسهیلات فرزندآوری نیز از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۲۴۰ هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است.

سارا جلالی با اشاره به آخرین آمار پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری از سوی شبکه بانکی، تصریح کرد: در حوزه تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نیز در بازه زمانی مذکور، بیش از ۱۵۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از متقاضیان توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. در حوزه فرزندآوری نیز بیش از ۸۲ درصد متقاضیان موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند.

وی ادامه داد: حسب تجارب سنوات گذشته و تاکید‌های مکرر بانک مرکزی به شبکه بانکی، پرداخت این تسهیلات در سه ماهه سوم سال سرعت بیشتری خواهد داشت تا جایی که در سال گذشته شبکه بانکی نسبت به سهمیه ابلاغی بالغ بر ۱۴۲ درصد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و ۱۰۶ درصد فرزندآوری پرداخت کرده است. در سال جاری نیز تا پایان سال، کل سهمیه ابلاغی توسط شبکه بانکی پرداخت خواهد شد. کما اینکه با توجه به همکاری شبکه بانکی و در راستای اجرای رسالت اجتماعی بانک‌های عامل بیش از سهمیه‌های ابلاغی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت خواهد شد.

معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی، افزود: از آنجایی که منابع تسهیلات قرض الحسنه از محل سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و جاری سپرده گذاران و اقساط وصولی تسهیلات قرض الحسنه سنوات گذشته شبکه بانکی تجهیز می‌شود، تعداد متقاضیان اخذ این تسهیلات از منابع مزبور بیشتر است؛ لذا شکل گیری صف متقاضیان و افزایش مدت زمان انتظار متقاضیان جهت اخذ این تسهیلات امری بدیهی است.

جلالی با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی و نهاد‌های مرتبط درباره کاهش صف تسهیلات ازدواج، بیان داشت: راهکار‌های موثر جهت کاهش صف و مدت زمان انتظار اخذ تسهیلات در بانک مرکزی، دولت و مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. یکی از این راهکار‌ها پرداخت تسهیلات به صورت اعتباری است که در قالب کارت‌های رفاهی متصل به اوراق گام که از ابزار‌های نوین تامین مالی است، در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: در گام اول بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جهیزیه با همکاری نهاد‌های حمایتی تا پایان آبان ماه عملیاتی می‌شود. در صورت استقبال متقاضیان به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری نیز قابل تعمیم است که اجرای این امر به کاهش صف و کوتاه شدن مدت زمان انتظار اخذ تسهیلات کمک خواهد کرد.

جلالی در پایان تصریح کرد: به منظور حل مسائل و مشکلات مطروحه از سوی متقاضیان بابت ضامن جهت اخذ تسهیلات مزبور نیز به دستور ریاست کل بانک مرکزی بر پرداخت این تسهیلات مطابق قانون بودجه با اخذ یک ضامن و یک فقره سفته به شبکه بانکی تاکید شده است. بر این اساس، به منظور شفافیت بیشتر در مصادیق ضامن مطابق دستورالعمل اجرایی تسهیلات خرد در دستورالعمل‌های اجرایی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و مکاتبات صورت گرفته با بانک‌های عامل تاکید و تصریح شده است.